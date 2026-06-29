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    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política

    Desde Nueva York y San Francisco hasta Budapest y Ciudad de México, las movilizaciones combinaron fiesta, memoria histórica y reclamos por derechos LGBTIQ+. En París, la marcha fue postergada por la ola de calor.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política. Imagen referencial.

    Miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades del mundo para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, en una jornada marcada por celebraciones masivas, demandas por igualdad y advertencias frente a retrocesos en materia de derechos.

    En Estados Unidos, las marchas de Nueva York y San Francisco cerraron el mes del Orgullo con dos de las movilizaciones más emblemáticas del calendario internacional. Según el medio AP, las celebraciones coincidieron con el aniversario de la revuelta de Stonewall de 1969, considerada uno de los hitos fundacionales del movimiento moderno por los derechos LGBTIQ+.

    En Nueva York, la marcha volvió a estar marcada por la memoria de Stonewall, mientras activistas pusieron el foco en la defensa de derechos trans y en el rechazo a políticas consideradas regresivas por organizaciones de la diversidad sexual.

    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política

    En San Francisco, una de las capitales históricas del movimiento LGBTIQ+, el desfile se desarrolló bajo el lema “Resistance in Action”. La movilización reunió a cientos de miles de personas y combinó música, fiesta, agrupaciones comunitarias y mensajes políticos contra iniciativas anti-LGBTIQ+ en Estados Unidos.

    En Europa, una de las marchas más simbólicas se realizó en Budapest, donde más de 10 mil personas participaron en la primera movilización del Orgullo desde la derrota electoral del ex primer ministro Viktor Orbán, cuya administración impulsó diversas restricciones contra la comunidad LGBTIQ+.

    De acuerdo con Reuters, la marcha en la capital húngara se desarrolló en un ambiente más distendido que en años anteriores, con banderas arcoíris y de la Unión Europea, además de llamados a avanzar en igualdad y reconocimiento de derechos.

    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política

    En contraste, en París, la marcha del Orgullo debió ser postergada hasta septiembre debido a la intensa ola de calor que afecta a Francia. La policía pidió cancelar el evento ante la presión sobre hospitales y servicios de emergencia, en una ciudad golpeada por temperaturas extremas.

    En Ciudad de México, miles de personas participaron en la XLVIII Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+, donde colectivos aprovecharon la visibilidad del Fan Fest instalado en el Zócalo con motivo del Mundial para levantar demandas por igualdad, paz y garantías contra la discriminación.

    Según EFE, las movilizaciones en América Latina estuvieron marcadas por llamados a mayor respeto por la diversidad, justicia frente a la violencia que afecta a la comunidad y marcos normativos más claros contra la discriminación.

    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política

    Las marchas de este año volvieron a mostrar el doble carácter del Orgullo: por un lado, celebración de la diversidad y la visibilidad; por otro, una plataforma de denuncia frente a la violencia, los discursos de odio y los retrocesos legislativos que afectan a personas LGBTIQ+ en distintas regiones.

    A más de cinco décadas de Stonewall, las movilizaciones mantienen su dimensión festiva, pero también su sentido político: ocupar el espacio público para exigir igualdad, reconocimiento y protección efectiva de derechos.

    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política
    Marchas del Orgullo movilizan a miles en el mundo entre celebraciones, demandas trans y tensión política
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