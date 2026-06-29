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    Gobierno confirma nuevo fallecido chileno tras terremotos en Venezuela: suben a cuatro la cifra de víctimas

    A través de un comunicado, Cancillería confirmó que este nuevo caso fue dado a conocer a través de los familiares de la víctima, “a quienes se está prestando asistencia, orientación y contención”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Gobierno confirma nuevo fallecido chileno tras terremotos en Venezuela: suben a cuatro la cifra de víctimas Facebook @jorgerpsuv

    El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este lunes el fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela, lo que eleva a cuatro el número de connacionales muertos tras la emergencia.

    A través de un comunicado, Cancillería confirmó que este nuevo caso fue dado a conocer a través de los familiares de la víctima, “a quienes se está prestando asistencia, orientación y contención”.

    “El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar el fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena tras los terremotos ocurridos en Venezuela. De esta manera, ya son cuatro víctimas chilenas confirmadas a raíz de este trágico evento”, apuntó la cartera en el comunicado.

    El ministerio expresó, además, las condolencias a las familias de los connacionales fallecidos.

    Fue durante el pasado domingo que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ya había comunicado la aparición de una nueva víctima chilena en Venezuela. Durante la misma tarde, la Cancillería confirmó a las otros dos chilenos fallecidos tras la catástrofe.

    Los connacionales fallecidos se suman a las más de 1.450 víctimas por los dos terremotos, de 7.2 y 7.5 grados respectivamente, que azotaron a Venezuela el pasado miércoles.

    El gobierno desplegó durante la semana pasada la misión humanitaria encabezada por equipos USAR de Bomberos de Chile, especializados en búsqueda y rescate urbano, en la zona de La Guaria, epicentro de la catástrofe en el país caribeño.

    El objetivo es colaborar en la búsqueda de personas y en la remoción de los escombros de los edificios derrumbados en una zona donde trabajan en “condiciones complejas, con altas temperaturas, dificultades de conexión y sin acceso permanente a agua potable”.

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