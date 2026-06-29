Guardia de tienda queda grave tras ser baleado en el rostro en el centro de Concepción

Un guardia de seguridad de la tienda Fashion Park resultó herido tras ser baleado en el rostro durante la tarde de este lunes en pleno centro de Concepción, en la Región del Biobío.

El hecho ocurrió cerca de las 17.00 horas en el local ubicado en calle Barros Arana, hasta donde llegó un sujeto adulto premunido de un arma de fuego, quien disparó directamente contra la víctima y luego huyó del lugar.

Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia del Biobío, detectives de la Brigada de Homicidios de Concepción de la PDI realizaron diligencias en el sitio del suceso.

De acuerdo con lo informado por el comisario Cristóbal Ramírez, los antecedentes recopilados en el lugar, entre ellos declaraciones de testigos y registros de cámaras de seguridad, permitieron establecer que antes del disparo se habría producido un altercado entre el guardia y el atacante.

Guardia de tienda queda grave tras ser baleado en el rostro en el centro de Concepción

Según la información preliminar, el sujeto habría sido sorprendido sustrayendo especies desde la tienda.

“A eso de las 5 de la tarde llegó hasta la tienda un sujeto adulto premunido con un arma de fuego, quien le disparó de manera directa a la víctima en la zona del rostro, huyendo del lugar”, señaló el funcionario policial.

Producto de la agresión, el guardia fue auxiliado y trasladado hasta el hospital de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), donde permanece internado.

La Brigada de Homicidios de Concepción continúa realizando diligencias para ubicar al autor del ataque y esclarecer la dinámica de los hechos.

Alcalde pide investigar causas del ataque

Tras el hecho, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, lamentó lo ocurrido y sostuvo que se trata de “una muy mala noticia” para la ciudad.

La autoridad comunal señaló que, si bien existe un despliegue preventivo de las policías en distintos puntos de la comuna, será la investigación la que deberá establecer el origen del ataque.

“No sabemos los motivos de parte de la investigación, no sabemos si es un ajuste de cuentas, un robo, y la idea es que se investigue en profundidad”, afirmó.

Muñoz indicó además que, de acuerdo con la información que maneja, la víctima ya no se encontraría en estado de gravedad, aunque advirtió que el hecho pudo tener consecuencias fatales.

Guardia de tienda queda grave tras ser baleado en el rostro en el centro de Concepción. En la imagen, alcalde Héctor Muñoz.

“La persona creo que ya no está en gravedad, y eso también, dentro de todo lo malo, porque podía haber fallecido”, sostuvo.

El jefe comunal afirmó que este tipo de hechos deben ser analizados como alertas en materia de seguridad pública, especialmente para reforzar la fiscalización y el despliegue preventivo en la ciudad.

“Si hay algo que sea muy recurrente en la ciudad, obviamente nosotros lo vamos a levantar con la misma fuerza que lo levantamos con el gobierno anterior, con la misma fuerza lo vamos a mandar ahora en este gobierno, porque no queremos hechos de violencia y no queremos lamentar fallecidos tampoco”, señaló.

Finalmente, Muñoz recalcó que el municipio cumple una labor preventiva, mientras que la investigación y el combate al delito corresponden principalmente a las policías y al Ministerio Público.

“Viene la nueva ley de seguridad, con nuevas atribuciones, más camionetas, más personal, pero insistimos, el municipio tiene una labor preventiva”, concluyó.