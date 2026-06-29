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    Gobierno presenta querella por homicidio frustrado contra carabinero en San Bernardo

    El pasado domingo un hombre intentó atropellar a un carabinero en el marco de una persecución policial por distintas comunas. “Atentar contra quienes resguardan la seguridad de todos es una agresión que no podemos aceptar ni normalizar, señaló la subsecretaria de Seguridad por el hecho.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Foto: Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Ministerio de Seguridad presentó una querella este lunes por el homicidio frustrado contra un carabinero luego de un ataque ocurrido el domingo en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

    A través de las redes sociales de la cartera, la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, confirmó la acción judicial y sostuvo que “como Ministerio de Seguridad Pública presentamos una querella por homicidio frustrado contra un carabinero tras el grave ataque ocurrido en San Bernardo”.

    “Atentar contra quienes resguardan la seguridad de todos es una agresión que no podemos aceptar ni normalizar. Seguiremos ejerciendo todas las acciones legales para perseguir a los responsables y respaldar la labor de nuestras policías”, agregó la autoridad en el comunicado.

    El hecho ocurrió el domingo, cuando un hombre de 23 años, de nacionalidad chilena, fue detenido tras protagonizar una persecución policial que se extendió por distintas comunas de la Región Metropolitana. Durante el procedimiento, el sujeto habría intentado atropellar a un funcionario de Carabineros.

    Por lo tanto, el detenido enfrentará cargos por receptación de vehículo motorizado y homicidio frustrado contra carabinero en acto de servicio.

    Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, mientras la Fiscalía definirá el control de detención y una eventual formalización.

    Lee también:

    Más sobre:Ministerio de SeguridadPilar GianniniHomicidioSan BernardoRegión Metropolitana

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