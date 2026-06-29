Balance fin de semana largo: siete fallecidos y más de 350 mil vehículos salieron de la RM

Carabineros de Chile entregó este lunes un balance del funcionamiento del tránsito durante este fin de semana largo por la conmemoración de San Pedro y San Pablo, periodo en el que se registraron siete fallecidos en siniestros viales a nivel nacional.

Desde la institución señalaron que el operativo tuvo como objetivo fortalecer la seguridad vial, prevenir accidentes y generar mayor presencia policial en las rutas con mayor flujo vehicular durante este periodo de alta movilidad.

En concreto, la medición consideró el flujo vehicular entre las 18.00 horas del viernes 26 de junio y las 23.59 horas del domingo 28 de junio.

Según la institución, en aquel periodo 357.390 vehículos salieron de la Región Metropolitana.

En el marco del despliegue preventivo, Carabineros realizó 42.279 controles y fiscalizaciones, además de 11.486 exámenes practicados a conductores.

Respecto de los procedimientos policiales, la institución informó que hubo 124 detenidos a nivel nacional y 2.835 infracciones cursadas durante el periodo fiscalizado.