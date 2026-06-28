El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este domingo el fallecimiento de dos nuevas personas de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela, lo que eleva a tres el número de connacionales muertos tras la emergencia.

A través de un comunicado, la Cancillería informó que ambos casos fueron confirmados por familiares de las víctimas y que el ministerio se encuentra en contacto con ellos, entregando asistencia, orientación y contención.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar el fallecimiento de dos nuevas personas de nacionalidad chilena producto de los terremotos ocurridos en Venezuela”, señaló la cartera.

Asimismo, el ministerio expresó sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos en este trágico evento.

Gobierno reporta segundo chileno fallecido durante terremotos en Venezuela

La confirmación se produjo luego de que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, adelantara durante la mañana que el Gobierno había recibido antecedentes sobre un segundo chileno que habría perdido la vida en Venezuela.

En entrevista con Estado Nacional, de TVN, la autoridad señaló que la información sería comunicada por la Cancillería, que ha mantenido contactos con familiares y redes disponibles en el país caribeño, considerando que Chile no cuenta actualmente con relaciones diplomáticas con Venezuela.

“Nosotros, lamentablemente, la Cancillería lo va a comunicar, hemos recibido hoy día la noticia de un segundo chileno que habría perdido la vida”, indicó Pavez.

El subsecretario explicó que se trataba de una persona que residía desde hace años en Venezuela y que tenía hijos e hijas venezolanas adultas, quienes ya habían tomado contacto con personal chileno que permanece en ese país.

Suben a tres los chilenos fallecidos tras terremotos en Venezuela: Cancillería confirma dos nuevas víctimas DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Pavez también se refirió al primer caso informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, correspondiente a una persona de nacionalidad chilena fallecida producto de la emergencia.

En paralelo, señaló que se han realizado gestiones para asistir a una familia integrada por un padre chileno, una madre venezolana y un niño chileno, quienes permanecían en Venezuela y habrían dormido en la calle tras la catástrofe.

Según detalló, la Cancillería logró gestionar apoyo para una estadía en hotel y el retorno a Chile mediante un vuelo comercial.

Misión chilena en Venezuela

Durante la entrevista, Pavez realizó además un balance de la misión humanitaria enviada por Chile a Venezuela, encabezada por equipos USAR de Bomberos de Chile, especializados en búsqueda y rescate urbano.

El subsecretario explicó que su viaje tuvo como objetivo presentar ante autoridades políticas y militares venezolanas el apoyo dispuesto por Chile, además de acompañar el despliegue inicial de los rescatistas.

“La misión que me tocó encabezar fue, básicamente, presentar a las autoridades políticas y militares venezolanas el esfuerzo de Chile de poder concurrir con un poquitito de esperanza al rescate de posibles personas que estén vivas”, sostuvo.

Pavez indicó que los equipos chilenos fueron destinados a La Guaira, una de las zonas más afectadas por la catástrofe, donde trabajan en condiciones complejas, con altas temperaturas, dificultades de conexión y sin acceso permanente a agua potable.

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El subsecretario destacó que el grupo chileno forma parte de una red internacional de rescate y que se encuentra acreditado para actuar en emergencias de este tipo.

“Hoy día la prioridad es la emergencia”, afirmó, junto con reiterar que la atención debe estar puesta en los bomberos y en las víctimas del desastre.

Relación con Venezuela

Consultado sobre si esta misión puede abrir un canal más fluido entre Chile y Venezuela, Pavez sostuvo que el país está dando señales en esa dirección, aunque insistió en que el foco actual debe estar en la emergencia.

“La señal que está dando Chile es muy clara de la necesidad de abrir una conversación”, señaló.

La autoridad valoró que el gobierno venezolano permitiera el ingreso del subsecretario del Interior y del director general de Asuntos Consulares de Chile, Hernán Núñez, quien permanece en Caracas realizando gestiones de apoyo a connacionales afectados.

Pavez afirmó que actualmente no se están recibiendo más rescatistas internacionales y que, de acuerdo con lo informado por autoridades venezolanas, las necesidades se concentran en insumos médicos y alimentos.

“Hoy día el llamado es a ponernos a disposición del gobierno venezolano. No podemos armar centros de acopio ni partir con grupos de voluntarios”, advirtió.