Cancillería recaba antecedentes para ayudar a familia de niño chileno fallecido en terremoto de Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este miércoles que se encuentra recabando antecedentes para prestar ayuda en la repatriación del niño chileno de seis años que falleció producto del terremoto que afectó a Colombia durante la mañana del lunes.

El caso fue abordado por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres Espinosa, luego de que el padre del menor, Ramón Muñoz, hiciera un llamado público solicitando apoyo para viajar a Colombia y agilizar el traslado de los restos de su hijo a Chile.

“Lo que puedo decirle es que nuestros consulados tienen como labor prioritaria atender los requerimientos de los chilenos”, comenzó señalando Torres.

El subsecretario confirmó que la representación diplomática chilena en Colombia ya tomó conocimiento del caso y se encuentra recopilando los antecedentes necesarios.

“Sé que nuestro consulado en Colombia está viendo, recabando información sobre este asunto. Nos han informado a Santiago del caso de este niño que en un principio se ha identificado como colombiano, pero después al parecer podría ser chileno”, explicó.

En esa línea, Torres afirmó que Cancillería analiza las alternativas para asistir a la familia y eventualmente colaborar con la repatriación.

“Estamos viendo la forma de concurrir en ayuda, atender a la familia y concurrir en ayuda eventualmente para su repatriación”, sostuvo.

El llamado del padre

El menor llevaba cerca de un mes viviendo en Colombia junto a su madre y se encontraba en el colegio cuando ocurrió el terremoto. Su padre, Ramón Muñoz, permanece en Chile y solicitó públicamente ayuda para viajar y agilizar la repatriación.

“Quiero pedirle ayuda a la gente, que se ponga la mano en el corazón para yo poder llegar a donde mi guagüita”, señaló a T13. Según relató, le informaron que los trámites podrían extenderse hasta 150 días y que su presencia en Colombia podría facilitar las gestiones.

La Escuela Santa Teresa de Ávila de Rengo, donde el niño había estudiado antes de trasladarse a Colombia, lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia. “Aunque el tiempo y la distancia nos separaron, Jesús siempre será parte de nuestra historia y de los recuerdos de quienes compartieron con él en nuestra escuela”, señaló el establecimiento.

El terremoto, de magnitud 7,5 según el Servicio Geológico Colombiano, se registró a unos 96 kilómetros de profundidad y ha dejado al menos 240 personas fallecidas, además de graves daños estructurales en distintas zonas del país. El niño es la primera víctima chilena confirmada producto de la emergencia.