Temporal en el norte deja evacuaciones, 21 mil clientes sin luz y cuatro días sin clases en Atacama

La Región de Atacama tuvo una de las jornadas más complejas desde el inicio del nuevo sistema frontal que actualmente afecta al norte del país. Durante el miércoles, la combinación de precipitaciones intensas, una isoterma cero elevada y tormentas eléctricas provocó la activación de quebradas en distintos puntos de la región, obligando a las autoridades a desplegar evacuaciones mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

La situación se concentró especialmente en Alto del Carmen, Tierra Amarilla y Diego de Almagro. En las localidades de El Tránsito y Villa Prat, en la primera de esas comunas, se enviaron mensajes SAE para reforzar los procesos de evacuación ante una amenaza inminente. Lo mismo ocurrió en la población Antena, en Diego de Almagro, y en sectores afectados por el desborde del río Pulido, en Tierra Amarilla.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, advirtió durante la jornada que los mensajes podían continuar siendo enviados y llamó a la población a responder inmediatamente ante una eventual orden de evacuación.

El episodio dejó además numerosas rutas afectadas. El balance de Senapred registró activación de quebradas en la ruta C-495, en sectores de Conay, Albaricoque y Malaguín, en Alto del Carmen; en la Ruta CH-31, en Copiapó; en las rutas C-13 y C-17, en Diego de Almagro; en la Ruta 5, en Chañaral; y en la C-453, en el sector de Iglesia Colorada, en Tierra Amarilla.

El riesgo no desaparece con el término de las precipitaciones más intensas. De acuerdo con Sernageomin, Atacama presenta una posibilidad muy alta de remociones en masa en la precordillera, los valles precordilleranos y la cordillera. La probabilidad es también es alta en la cordillera de la Costa, los valles transversales y la pampa.

Por eso, una de las principales preocupaciones para las primeras horas de este jueves será la evolución de los caudales y de las quebradas que se activaron durante el episodio. Senapred ha insistido en que la población debe mantenerse alejada de estos sectores, incluso cuando la lluvia haya disminuido, debido a la posibilidad de bajadas de agua y material.

El temporal también golpeó la infraestructura eléctrica del norte. Según el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al mediodía del miércoles había 21.860 clientes sin suministro eléctrico entre Arica y Parinacota y Coquimbo.

Atacama concentraba la mayor cantidad de afectados, con 11.418 clientes sin suministro. Le seguían Tarapacá, con 5.453; Arica y Parinacota, con 2.813; Coquimbo, con 2.019; y Antofagasta, con 157. Eso sí, la SEC precisó que los cortes no necesariamente tienen como origen el evento meteorológico.

En Tarapacá, tres familias de Caleta San Marcos, en Iquique, resultaron damnificadas por la voladura de techumbres por el fuerte viento. Una de ellas fue trasladada a una sede social habilitada como albergue, mientras que las otras dos fueron derivadas a viviendas de familiares o vecinos.

Las condiciones meteorológicas también obligaron a mantener restricciones de conectividad. En la Región de Antofagasta permanecieron cerrados preventivamente el paso fronterizo de Ollagüe y los complejos fronterizos de San Pedro de Atacama, Hito Cajón Integrado, Jama e Integrado Sico. En la localidad de Machuca, a 45 kilómetros al noreste de San Pedro de Atacama, la zona se cubrió de nieve durante esta jornada.

Sector de Machuca, en San Pedro de Atacama, bajo la nieve.

En San Pedro de Atacama, además, Carabineros mantuvo cerradas rutas hacia sectores de alta cordillera debido a las nevadas, bajas temperaturas y presencia de hielo en la calzada. La recomendación fue no intentar desplazarse hacia esas zonas mientras persistan las condiciones adversas.

La tormenta se desplaza al centro

Los efectos del temporal también inciden en el funcionamiento normal de la jornada escolar. El Ministerio de Educación determinó suspender las clases durante este jueves y viernes en toda la Región de Atacama, debido a los efectos del sistema frontal.

Con esta decisión, la región completará cuatro jornadas consecutivas con suspensión de actividades escolares. La medida alcanza a establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

Durante el miércoles también estuvieron suspendidas las clases en Atacama y en las comunas de Calama, Ollagüe, Mejillones y San Pedro de Atacama, además de algunos establecimientos de General Lagos, Putre y Arica.

La medida refleja el nivel de afectación que ha alcanzado particularmente Atacama, donde las autoridades mantienen desplegados recursos de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas, Carabineros, Bomberos y Estado Mayor Conjunto.

Roberto Muñoz, director regional de Senapred Atacama, remarcó que están atentos al monitoreo de los distintos puntos de la quebrada de Paipote y la ribera del río Copiapó. “Es importante no exponerse a riesgos innecesarios por el aumento de caudal de estos cauces”, enfatizó.

Aunque la jornada del jueves comienza con una disminución de la actividad en algunas zonas del norte, el episodio meteorológico todavía no termina. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene alertas por viento y actividad eléctrica, mientras la vaguada en altura responsable de buena parte de la inestabilidad continuará influyendo sobre distintas regiones.

La actividad eléctrica, de hecho, comenzará a desplazarse hacia el sur. De acuerdo con el pronóstico citado durante la jornada, este jueves podrían registrarse rayos y truenos desde sectores de Antofagasta hacia la zona central, incluyendo el litoral de Valparaíso, sectores ponientes de la Región Metropolitana y el valle del Maule, con actividad que podría alcanzar hasta Biobío. Para el viernes, en tanto, la inestabilidad volvería a concentrarse en el norte, particularmente en Atacama y Coquimbo.

Tormenta eléctrica en Iquique.

El escenario se explica por la persistencia de una vaguada en altura, que durante estos días ha favorecido el ingreso de humedad hacia sectores cordilleranos y precordilleranos del norte, lo cual favorece la formación de nubosidad convectiva capaz de producir precipitaciones intensas en períodos breves, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento.

En paralelo, la DMC mantiene avisos por viento normal a moderado y probabilidad de tormentas de arena entre Tarapacá y Atacama, con vigencia hasta el viernes. Para Coquimbo, además, se mantiene un aviso por precipitaciones normales a moderadas para el fin de semana.

Así, mientras las autoridades esperan una progresiva disminución de las precipitaciones más intensas en el norte, el principal desafío durante este jueves será monitorear las consecuencias de lo ocurrido durante la jornada anterior. En especial las quebradas activadas, cursos de agua con aumento de caudal, rutas interrumpidas y sectores -ya afectados por las lluvias de julio- que todavía podrían quedar expuestos a remociones en masa.

La emergencia preventiva decretada por el Presidente José Antonio Kast entre Arica y Parinacota y Coquimbo se mantiene vigente hasta el domingo, mientras los equipos de emergencia continúan desplegados en terreno. Para la población de las zonas afectadas, el llamado de Senapred sigue siendo evitar quebradas y cursos de agua, no ingresar a sectores cordilleranos o precordilleranos y acatar de inmediato cualquier instrucción de evacuación.