Gobierno anuncia nuevos pagos del bono de recuperación y ayudas llegarán a más de 46 mil hogares afectados por sistemas frontales

El gobierno entregó este miércoles un nuevo balance de las ayudas destinadas a las familias afectadas por los sucesivos sistemas frontales que han golpeado distintas zonas del país y anunció dos nuevos pagos del bono de recuperación para los próximos días.

El subsecretario del Interior, Maximiliano Pavez, informó que, considerando las transferencias ya realizadas y las programadas hasta el próximo miércoles 19 de agosto, 46.262 hogares recibirán el beneficio, por un monto total de $36.998 millones.

“En resumen, y esto a modo de balance, con los pagos que ha anunciado el subsecretario Fernández (Servicios Sociales), que van a terminar al menos hasta el miércoles 19 de agosto, el compromiso del gobierno ha alcanzado un total de 46.262 hogares que van a haber recibido en sus cuentas RUT el bono de recuperación en los cuatro tramos disponibles”, señaló Pavez.

El subsecretario agregó que aquello “significa un total de 36.998 millones de pesos en ayudas, las cuales han sido gestionadas en un tiempo récord y han sido gestionadas, catastradas y también depositadas en las fechas que acabamos de indicar”.

El bono de recuperación contempla cuatro tramos de acuerdo con el nivel de afectación de las viviendas y enseres de las familias damnificadas. Los montos van desde $375 mil para los casos de afectación baja hasta $1,5 millones cuando existe una afectación alta o destrucción de la vivienda y daños severos en los enseres.

Más de 27 mil hogares recibirán pago este viernes

El subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, detalló que este viernes 14 de agosto se realizará el mayor pago efectuado hasta ahora, destinado a familias de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

“Este viernes 14 de agosto se va a realizar un pago a 27.567 hogares de las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso”, anunció.

La transferencia involucrará $22.263 millones y permitirá dejar prácticamente cubierta la entrega del bono correspondiente al sistema frontal que afectó al norte del país.

Además, Fernández anunció un nuevo pago para el miércoles 19 de agosto, esta vez destinado a 6.608 hogares desde la Región Metropolitana hasta Los Ríos, por un monto de $5.049 millones.

El subsecretario destacó que el levantamiento de la información se realizó con participación de funcionarios municipales, del Ministerio de Desarrollo Social, delegaciones presidenciales y gobiernos regionales.

“Hemos podido levantar las fichas básicas de emergencia en tiempo récord y también las ayudas están llegando también de forma muy rápida, expedita, a las familias porque entendemos que necesitan de manera urgente”, sostuvo.

Quedan 15 comunas con catastros pendientes

Pavez recordó que el primer pago de estas ayudas se realizó el 24 de julio, cuando fueron beneficiados 70 hogares de Penco por $52,5 millones. Posteriormente, el 30 de julio, se concretó una segunda transferencia para 28 hogares de Corral, por $24,4 millones.

A ello se sumó un tercer pago que alcanzó a 11.989 hogares de 10 regiones entre Atacama y Los Ríos, por $9.609 millones.

El subsecretario sostuvo que, con esas transferencias, ya fue cubierta la totalidad de los afectados entre las regiones Metropolitana y Los Ríos incluidos en esa etapa, además de una parte de las familias damnificadas de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

Pavez destacó la velocidad del proceso y sostuvo que “el gobierno ha cumplido con llegar rápido, con llegar de manera pronta y eficaz”.

El proceso, sin embargo, todavía no está completamente cerrado. Según informó Interior, 15 comunas mantienen pendientes sus catastros, los que deberán finalizar para confeccionar la nómina definitiva de beneficiarios afectados por los sistemas frontales.