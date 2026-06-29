El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene la alerta amarilla para la comuna de Pichilemu, en la Región de O’Higgins, debido al incendio forestal denominado Rincón del Potrero.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf y el Sinapred, el siniestro se mantiene en combate y ha afectado una superficie preliminar de 120 hectáreas.

El reporte corresponde al monitoreo emitido durante este lunes 29 de junio, a las 11.41 horas, luego de que la alerta fuera declarada el pasado 28 de junio.

Senapred mantiene Alerta Amarilla para Pichilemu: incendio forestal Rincón del Potrero aumenta a 120 hectáreas. Imagen referencial. LUKAS JARA/ATON CHILE

Para el combate de la emergencia se encuentran desplegados Bomberos de Pichilemu, un técnico de Conaf, tres brigadas de la corporación, dos aeronaves, dos skidders, dos camiones aljibe y un tractor CFE Tanumé.

La Dirección Regional de Senapred informó que la medida se mantiene vigente en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins, en consideración a los antecedentes técnicos entregados por Conaf.

La alerta amarilla permite alistar escalonadamente los recursos necesarios para apoyar las labores de control del incendio y evitar que el siniestro aumente en extensión y severidad.