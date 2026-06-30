Bielsa explica su grito tras eliminación de Uruguay: “Manejan el tiempo de la angustia como si fuera el de la felicidad”

Bielsa su grito a la cámara tras eliminación de Uruguay: “Manejan el tiempo de la angustia como si fuera el de la felicidad”.

Marcelo Bielsa explicó el motivo de su reacción tras la derrota de Uruguay ante España. El resultado significó la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026.

Luego del encuentro, el técnico protagonizó un momento de tensión antes de cumplir con una entrevista para la transmisión oficial. “¡Dale de una vez!”, se le escuchó decir mientras esperaba el inicio de la conversación con la periodista Majo Paiva.

Días después, Bielsa abordó el episodio y aseguró que su reacción estuvo relacionada con el estado emocional que atravesaba tras la eliminación.

MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.



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“Después del partido con España había obligaciones con la empresa que tiene los derechos, porque se da cierta cantidad de notas. Manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo tiempo de la felicidad y yo reaccioné contra la tardanza en las preguntas a las que debía responder obligatoriamente. Tardaban y yo estaba sobrepasado por el dolor. Por eso no fui todo lo educado que hubiera correspondido”, afirmó.

La periodista Majo Paiva aclaró que el grito no estuvo dirigido hacia ella, sino al camarógrafo encargado de la transmisión. “Esas palabras no fueron para mí, fueron para el camarógrafo, lo cual también es una pena. Me disculpé con el camarógrafo porque, más allá de que no es algo mío, es el técnico de mi selección”, comentó.

Además, explicó que el trabajador de la FIFA comprendió el contexto, aunque consideró que esa no era la forma de dirigirse a él. También reveló que la situación se produjo mientras el equipo técnico acomodaba a Bielsa frente a la cámara y que el entrenador llevaba menos de diez segundos esperando el inicio de la entrevista.

El estratega también se refirió a su polémica fotografía en la antesala de la Copa del Mundo. “Cuando me sacaron la foto para la FIFA, yo no sirvo para modelar fotografías”, señaló.