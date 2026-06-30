¿Por qué corrió a abrazar a Deschamps? La especial dedicatoria de Mbappé al DT de Francia tras anotar ante Suecia

Francia, pese a las llegadas, no podía abrir la cuenta ante Suecia, en el duelo que los enfrenta por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Pero a los 45′, Kylian Mbappé apareció para solucionar los problemas.

En un tiro de esquina desde la izquierda, cuando todos pensaban que los galos centrarían al área para atacar de cabeza, filtraron un pase para el atacante de Real Madrid, quien avanzó hacia la portería, gambeteó a un rival con maestría y colocó el balón al segundo palo.

Mbappé gritó el gol y de inmediato, en vez de festejar con sus compañeros y hacer gestos a las cámaras como lo hace habitualmente, corrió donde su entrenador Didier Deschamps, quien en los últimos días vivió un difícil momento. Ambos se dieron un sentido abrazo.

Foto: selección de Francia en X.

La semana pasada, el ahora estratega, que supo ser campeón del mundo con Francia en 1998, sufrió el fallecimiento de su madre. De hecho, abandonó la concentración de la selección y viajó a su país para poder estar en el funeral.

“¿Cómo estoy? Estoy bien. Obviamente, tuve días difíciles en los que me sentí devastado. Desde que regresé, me he recuperado preparándome para este partido contra Suecia. Es bueno mantener la mente ocupada”, dijo Deschamps antes del duelo de este martes, cuando regresó a la concentración francesa.