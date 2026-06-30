Comité de Ministros rechaza dos reclamaciones por US$ 1.510 millones y mantiene permiso favorable de Kimal - Lo Aguirre

El Comité de Ministros (CM) rechazó este martes dos reclamaciones que se interpusieron en contra de proyectos de inversión avaluados en US$ 1.510 millones, siendo su séptima sesión programada por el actual gobierno de José Antonio Kast, y la novena del año.

La instancia revisó dos procesos: una reclamación contra el proyecto Kimal - Lo Aguirre, de Conexión Energía, la cual fue rechazada; y una reclamación a la iniciativa “Obras Fluviales Río Copiapó Sector Rural Comuna de Tierra Amarilla”, desarrollada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el que también fue rechazado.

Aunque estaba en carpeta, el proyecto de Mataquito Transmisora, un proceso de invalidación en oposición al sistema de transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue- S/E Hualqui, cuya inversión llega a US$ 324 millones, no alcanzó a ser revisado por tiempo.

En la sesión participaron los ministros de Salud, May Chomalí; Energía, Ximena Rincón; y el ministro (s) de Agricultura, Francesco Venezian.

Anteriormente, el Presidente Kast, en su primera cuenta pública, destacó particularmente el trabajo del Comité de Ministros. “Quiero valorar especialmente el trabajo del Comité de Ministros, compuesto por Medio Ambiente, Agricultura, Economía y Minería, Salud y Energía, quienes luego de seis reuniones lograron destrabar cerca de US$ 7 mil millones (en inversión). Además, estamos racionalizando los permisos sectoriales, esos que muchas veces son la verdadera causa de que un proyecto con todos sus papeles en regla no logre partir", dijo el mandatario el 1 de junio.

Los reclamos

El proyecto Kimal-Lo Aguirre conectará mediante una línea de transmisión las regiones de Antofagasta y Metropolitana, con una inversión de US$ 1.480 millones. La iniciativa obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en noviembre del año pasado.

El proyecto recibió recursos de reclamación entre diciembre del año pasado y enero del 2026. Algunas comunidades, entre ellas la Agrícola Tunga Norte, la Tunga Sur y Canela Alta, alegaron impacto sobre grupos humanos, y que la RCA no se hace cargo de las observaciones planteadas en el proceso de participación ciudadana.

En tanto, el proyecto del MOP, con una inversión de US$ 30 millones, recibió una reclamación del mismo titular el 11 de marzo de este año, pidiendo modificar ciertas exigencias ambientales, en particular del proceso de flora y vegetación.

La iniciativa eléctrica de Mataquito, que no fue revisada durante la jornada, consiguió su RCA en abril de 2024, y consiste en la construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica que cruzará las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. Recibió recursos administrativos a finales del año pasado, entre noviembre y diciembre.

Ciertas comunidades, como la Asociación Indígena Nonken Libko Lelfün y la junta de vecinos Los Boldos Las Villas, entre varias, pidieron la invalidación del proyecto, principalmente, por la cercanía de las obras a ciertas zonas donde viven personas, y argumentando que hay “riqueza natural” que será destruida, según dice uno de los documentos del proceso.