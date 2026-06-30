Precio promedio del cobre marca un hito en junio, mientras el oro sufre mayor caída en 13 años en el tercer trimestre

El cobre marcó un nuevo hito en junio. Claro porque el principal producto de exportación del país registró en junio el precio promedio mensual más alto de la historia a nivel nominal, completando además dos meses consecutivos por encima de la barrera de los US$ 6.

De acuerdo a los registros de Cochilco, la materia prima tuvo un precio promedio de US$ 6,16 en el sexto mes del año, superando ligeramente los US$ 6,13 de mayo, el anterior récord.

La libra se cotizó en US$ 6,05 en la Bolsa de Metales de Londres, con lo cual cerró el mes de junio con una baja leve de 2,01% respecto a mayo, aunque en el año el precio del metal rojo acumula un salto de 6,69%.

El precio de junio pudo incluso ser mejor de no ser por el ajusto que experimentó la semana pasada cuando cayó por algunos días por debajo de la barrera de los US$ 6. La corrección se explicó por el fortalecimiento del dólar y una lectura más restrictiva de la Reserva Federal, que elevó expectativas de tasas en Estados Unidos, reportó Cochilco.

Las reservas de cobre cayeron 15,46% en junio y promediaron las 360 mil toneladas métricas (TM), inferior a las 394 mil TM de mayo, de acuerdo al organismo.

Las perspectivas para el precio siguen siendo optimistas. La última de las proyecciones para el metal son de JP Morgan, entidad que estimó que la tonelada irá “persistentemente empujando hacia pisos y techos más altos en un camino hacia los US$15.000 la tonelada” durante el segundo semestre.

Su proyección final, sin embargo, es de US$ 14.800 la tonelada (US$ 6,71), lo que de igual modo representa un fuerte salto de 10,9% respecto al precio con que cerró hoy en la BML.

En abril pasado, Bank of América también mejoró sus pronósticos para la materia prima. En su reporte Global Metals Weekly, la entidad elevó en un 1,1% su proyección para el precio este año, a US$ 6,05 por libra (US$ 13.331 la tonelada). Y las cosas para el metal rojo se ponen mejor para 2027 porque la entidad estimó una libra en US$ 7,03 (US$ 15.500 por tonelada).

El oro y su peor trimestre en 13 años

El oro, sin embargo, tuvo un junio más complicado. El precio al contado metal precioso bajó 10,64% en junio, cerrando el trimestre con un retroceso acumulado de 11,16%, de acuerdo a los registros de Tradingview, lo que supone su mayor caída en 13 años.

La fuerte contracción se explica por las mayores expectativas sobre alzas en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal debido al impacto en los precios al consumidor derivados de la guerra en Medio Oriente.

Aunque el lingote suele considerarse una cobertura frente a la inflación, el aumento de las tasas tiende a lastrar este metal, que no devenga intereses. DAVID GRAY

Aunque el lingote suele considerarse una cobertura frente a la inflación, el aumento de las tasas tiende a lastrar este metal, que no devenga intereses, reportó Reuters.

“Los mercados están un poco inquietos respecto a la estabilidad del memorando de entendimiento y el oro se ve sometido a presión porque la gente no ve mucha luz al final del túnel”, afirmó Edward Meir, analista de Marex citado por la agencia.

“Los datos económicos han seguido apuntando a un escenario de tasas de interés más altas por más tiempo. Esto ha impulsado los rendimientos reales, un factor que históricamente mantiene una relación inversa con el oro, cuando los rendimientos reales suben, el atractivo del metal suele disminuir, ya que no genera intereses ni cupones”, comentó Ignacio Mieres, Head of Research de XTB.

El experto agregó que, si bien los bancos centrales continúan comprando oro, el comportamiento del inversor minorista ha cambiado.

“Muchos de los participantes que acompañaron el rally de finales de 2025 han comenzado a deshacer posiciones. De hecho, durante el último trimestre se ha observado un incremento en los flujos de salida desde instrumentos vinculados al oro, lo que ha contribuido a aumentar la presión sobre el precio”, comentó.