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    Política

    “Kast no tiene liderazgo”: diputados PDG refuerzan arremetida de Parisi y ponen suspenso a futuro lazo con La Moneda

    El mismo líder del PDG sembró el domingo sus dudas respecto de cómo continuará la relación instrumental del Partido de la Gente con el gobierno. La diputada Jiles señaló que este mes es clave. "Si (el Presidente) pasa agosto sin liberar presos, sin gobernar por decreto y retrocede con el absurdo cambio constitucional, habrá afirmado su liderazgo", dice.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson

    Fueron varios los epítetos los que empleó el fundador del Partido de la Gente (PDG) y excandidato a La Moneda, Franco Parisi, al referirse al Ejecutivo y al Presidente José Antonio Kast.

    A pesar de que los parlamentarios del Partido de la Gente se habían ceñido a una política de alianzas instrumentales con la administración de Kast -lo que ayudó a que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pudiera aprobar en la Cámara los capítulos esenciales de su megarreforma-, el tono empleado por Parisi en la entrevista de Canal 13, el domingo, sembró varias incógnitas respecto de futuros proyectos estratégicos para La Moneda.

    “Machista” y gobierno “de los empresarios”, fueron algunos de los conceptos empleados por Parisi, quien además puso en tela de juicio el “liderazgo” del Primer Mandatario.

    Además, le restó trascendencia a la reforma constitucional que Kast anunció en materia de seguridad y cuestionó la decisió de no apoyar el proyecto de feriado para el 17 de septiembre, impulsado por su hermana, la diputada Zandra Parisi (PDG).

    Esta mañana, la diputada Pamela Jiles (PDG) reforzó el crudo análisis. “El liderazgo de Kast se medirá en cómo logra fintear la incontinencia facha de (Arturo) Squella (presidente del Partido Republicano), las pataletas de (Iván) Poduje, el humor diferente de (Claudio) Alvarado y la serie de peleas en el barro entre sus ministros”.

    Jiles añadió que al Presidente “su propio sector lo tiene orquillado, juntando firmas muy inoportunas para liberar a los viejitos de Punta Peuco. Y, hasta el moderado de (Martín) Arrau le hace un callejón oscuro, abriendo un tercer proceso constituyente. Si pasa agosto sin liberar presos, sin gobernar por decreto y retrocede con el absurdo cambio constitucional, habrá afirmado su liderazgo. Si no, está frito y mejor le empezamos a decir Presidente a (Jorge) Quiroz”.

    En Radio Infinita, el jefe de bancada de los diputados PDG, Juan Marcelo Valenzuela, reforzó las críticas del líder del partido.

    “Franco es una persona que está mucho más presente respecto a lo que se está haciendo, en lo interno respecto al partido, probablemente por eso tenga esa impresión. Esto, además, se ve apoyado por el hecho de que uno esperaría que, si se va a avanzar en una reforma tan importante como la de seguridad, exista un tipo de coordinación previa y que salgan todos (los ministros) con una única voz. Y resulta que hay una descoordinación entre el ministro (Martín) Arrau y la ministra de Salud (May Chomali), respecto de los derechos que podía perder una persona dentro de la cárcel o posteriormente una vez que salga”, explicó

    Valenzuela también puso de ejemplo que “si hay una controversia entre ministros (aludiendo veladamente la descoordinación entre los ministros Claudio Alvarado y Jorge Quiroz), por supuesto que el Presidente se tiene que hacer presente. Eso se soluciona en el despacho presidencial... Efectivamente falta mayor presencia presidencial”, añadió Valenzuela.

    Misiles de Parisi

    En entrevista con el programa Mesa Central, con Iván Valenzuela, Franco Parisi puso en suspenso los votos del PDG para una eventual modificación constitucional para resolver la situación de seguridad.

    Señaló, por ejemplo, que el mecanismo escogido por el gobierno para la materia penitenciaria, es equivocado y planteó que debería modificarse el Decreto Supremo 518.

    “¿Qué decimos nosotros? No se necesita la reforma constitucional”, afirmó.

    Recordó que, tras los procesos constitucionales anteriores, se había planteado que la Constitución no debía ser modificada y cuestionó que ahora el gobierno haga lo contrario.

    A su juicio, abrir nuevamente el debate constitucional genera incertidumbre y es una decisión equivocada. “Por eso fue una torpeza, a buen juicio, abrir esa puerta. Los votos del PDG no están”, sostuvo.

    “Eso ocurre porque Kast no tiene liderazgo, y porque no se prepararon (para gobernar)”.

    “Aquí el problema es que el presidente Kast no tiene liderazgo”, insistió.

    Parisi sostuvo que las diferencias entre integrantes del gabinete deberían resolverse desde la Presidencia y no públicamente. “Eso se arregla en el despacho presidencial, de todas maneras. No por el diario”, afirmó, agregando que estas situaciones demuestran, a su juicio, una falta de autoridad.

    Previamente, al referirse a las salidas del gabinete, señaló que lamentaba que una ministra no hubiera sido reemplazada por otra mujer y sostuvo que el Ejecutivo debe contar con posibles sustitutos ante eventuales cambios. “Tiene que tener cuidado, porque ya está catalogado a nivel de la cultura pública que es en gobierno muy machista, y creo que se equivocó”, afirmó.

    Hacia el final de la conversación, y al abordar la discusión por un eventual feriado del 17 de septiembre, Parisi volvió a cuestionar al Ejecutivo.

    “El gobierno tiene dos características, dos chapas, que cuesta sacarlas. Uno, que es machista, y dos, que es de empresarios”, afirmó.

    Parisi sostuvo que el gobierno perdió una oportunidad política respecto de esa discusión y expresó que, de haber respaldado el feriado, le habría limpiado esa imagen y le habrían quitado una bandera de lucha al PDG y posteriormente al Partido Comunista.

    Más sobre:PolíticaFranco ParisiJosé Antonio KastPDGGobiernoCongreso

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