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    Los expertos nominados por el gobierno para impulsar cambios al empleo público

    La comisión está integrada por 12 expertos en la materia tendrá 120 días para realizar las propuestas. El Presidente José Antonio Kast, recalcó que este trabaj será con los trabajadores representados por “la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), y con los legisladores. Se Trabajara con las puertas abiertas”.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    El gobierno quiere impulsar una reforma al empleo público. Y por ello, dada la complejidad que tiene un cambio de esta magnitud, la decisión del Ejecutivo fue nominar una comisión de expertos para que realicen propuestas.

    De acuerdo a distintas fuentes consultadas, la comisión que se anunciará en las próximas horas está integrada por 12 expertos en la materia.

    La lista está integrada por la exministra de la secretaría general de la presidencia del gobierno de Gabriel Boric, Macarena Lobos, el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, la exsubsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, el excontralor, Ramiro Mendoza, la académica de la Universidad San Sebastián y exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres, el expresidente del CFA y actual investigador del CEP Jorge Rodríguez, el académico de la Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva, el director Ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro, el abogado Enrique Rajcevic.

    También la consejera del consejo para la transparencia, María Jaraquemada, Francisca Díaz Del Río y María Francisca Yáñez.

    El objetivo de esta comisión es generar propuestas para reformular el empleo público.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que la comisión tendrá 120 días para realizar las propuestas. “Es un tiempo que puede verse corto para el tamaño de la tarea, pero esta comisión lo puede hacer porque todos son personas que han trabajado en la materia y tiene la experiencia necesaria para poder hacerlo”.

    El secretario de Estado añadió que “es importante pensar en los desafíos que tiene el estado hacia adelante. Debe servir en distintos ámbitos y debe hacerlo con eficacia y eficiencia procurando que se hagan los mejore esfuerzos”.

    Santiago 22 de abril 2026. El Presidente de la República, José Antonio Kast, firma el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A su vez, el Presidente José Antonio Kast, recalcó que será una comisión que trabajará con los trabajadores representados por “la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales Anef, y con los legisladores. Trabajara con las puertas abiertas”.

    Y si bien han habido intentos por cambiarlo no han prosperado. Por ello, Kast engatizó que el periodo de trabajo será acotado para poder enviar el proyecto de ley y poder aporbarlo durante esta administración.

    Uno de los últimos intentos fue en la segunda administración de Sebastián Piñera quien intentó avanzar con un proyecto de ley que finalmente nunca se tramitó en el Congreso, porque se ingresó en marzo del 2022, cuando ese mandato ya expiraba.

    Luego, el gobierno de Gabriel Boric no alcanzó a cuajar en una iniciativa legal su intención de pulir las reglas que hoy rigen para el empleo público en Chile. Marcado por la constante falta de piso político para reformarlo y la permanente resistencia de los gremios del sector público, el llamado Estatuto Administrativo, la regla que norma las relaciones laborales en el aparato estatal, sigue intocable luego de que el régimen militar lo diseñara a fines de la década de los ’80.

    Sin embargo, hoy el terreno político podría estar más fértil para romper la tradicional resistencia a un cambio de este tonelaje, coinciden en el mundo técnico y político.

    Más sobre:Empleo públicoJosé Antonio Kast

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