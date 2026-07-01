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    Más de 250 sismos sacuden al complejo volcánico Laguna del Maule

    El mayor evento alcanzó una magnitud de 3,3 y fue percibido durante la tarde de este lunes. Las autoridades informaron que la actividad corresponde a un enjambre sísmico asociado al fracturamiento de roca.

    Por 
    Roberto Martínez
    Complejo Volcánico Laguna del Maule Foto: Servicio Nacional de Geología y Minería.

    El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó este lunes el registro de un enjambre sísmico en el Complejo Volcánico Laguna del Maule, ubicado en la alta cordillera de la comuna de San Clemente, en la Región del Maule, fenómeno que ha dejado aproximadamente 250 sismos en pocas horas y que mantiene bajo estrecha vigilancia a los organismos técnicos.

    Pese al aumento de la actividad sísmica, la alerta técnica del macizo continúa en nivel verde, lo que indica que el volcán permanece en un estado de actividad considerado estable.

    Según el Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV) emitido por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), el episodio comenzó alrededor de las 16.30 horas, cuando las estaciones de monitoreo instaladas en las cercanías del complejo detectaron un incremento sostenido de eventos volcano-tectónicos, es decir, sismos originados por el fracturamiento de roca al interior del sistema volcánico.

    Posteriormente, a las 18.59 horas, los equipos registraron el movimiento de mayor magnitud del enjambre. El sismo alcanzó una magnitud de 3,3 y se produjo a una profundidad aproximada de 12,9 kilómetros.

    De acuerdo con Sernageomin, la mayoría de los movimientos telúricos registrados corresponden a movimientos de baja energía, una característica habitual en este tipo de procesos asociados al fracturamiento de roca dentro del edificio volcánico.

    No obstante, el organismo advirtió que, dentro del contexto actual de actividad, no puede descartarse la ocurrencia de nuevos eventos que alcancen magnitudes superiores a las registradas hasta ahora, razón por la cual el sistema de vigilancia permanece operando de manera permanente.

    Alerta técnica continúa en nivel verde

    Pese al incremento de la actividad sísmica, el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur mantuvo la alerta técnica en nivel verde, categoría que corresponde a un estado de reposo activo o con variaciones menores dentro del comportamiento habitual del volcán y que, por ahora, no implica un riesgo inminente de erupción.

    Las autoridades explicaron que este nivel de alerta permite mantener un seguimiento constante de la evolución del sistema volcánico y detectar oportunamente cualquier cambio significativo que pudiera modificar el escenario actual.

    Sernageomin informó que continuará realizando vigilancia instrumental en línea las 24 horas del día mediante la red de estaciones instaladas en las inmediaciones del complejo volcánico, con el objetivo de evaluar la evolución del enjambre sísmico y detectar eventuales cambios en la actividad interna del macizo.

    En paralelo, la dirección regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene la coordinación con los organismos que integran el Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el fin de activar oportunamente los protocolos correspondientes si las condiciones del volcán experimentan alguna variación.

    Más sobre:Laguna del MauleSismosEnjambre sísmicoAlerta verdeSernageominSenapredRegión del MauleNacional

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