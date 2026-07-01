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    Política

    Matthei advierte que el gobierno podría quedar “de rodillas frente al PDG” ante futuras acusaciones constitucionales

    Exalcaldesa sostuvo que el rechazo al libelo contra el exministro Grau evitó un precedente que podría comprometer la estabilidad política del Ejecutivo si cambia la correlación de fuerzas en el Senado, considerando que tres senadores -afines al gobierno- enfrentan investigaciones judiciales.

    Por 
    Roberto Martínez

    La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, lanzó una advertencia sobre el escenario político que podría enfrentar el gobierno del Presidente José Antonio Kast tras el rechazo, por parte del Senado, de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

    El libelo contra el otrora jefe del Erario fiscal fue rechazada en sus cuatro capítulos por la Sala del Senado, luego de que legisladores de Renovación Nacional, la UDI e independientes votaran en contra o se abstuvieran, pese a que el texto había sido aprobado previamente por la Cámara de Diputados.

    En entrevista con Radio Pauta, Matthei sostuvo que, más allá de las diferencias sobre la gestión económica del anterior Ejecutivo, el desenlace de la votación evitó un escenario que, a su juicio, podría dejar al oficialismo dependiendo del Partido de la Gente (PDG) para frenar futuras acusaciones constitucionales.

    “El gobierno podría quedar de rodillas frente al PDG”

    La exjefa comunal de Providencia aseguró que su preocupación no se limita al caso de Nicolás Grau, sino a las consecuencias políticas que podría tener una eventual modificación en el equilibrio de fuerzas del Senado.

    “Ahora, yo sobre todo he estado en la política y yo lo veo de otro punto de vista. De cómo tú logras evitar que a los actuales ministros no les pase lo mismo en el futuro casi inmediato. ¿Por qué? Porque hay tres senadores que generalmente votan con el oficialismo. Tres senadores que están amenazados por la justicia. Si dos de ellos son desaforados, el oficialismo pierde la mayoría en el Senado. Y, por lo tanto, si llega una acusación constitucional hasta el Senado, es posible que se apruebe”, alertó.

    Evelyn Matthei Diego Martin

    En ese contexto, planteó que el Ejecutivo debería impedir que futuros libelos avancen desde la Cámara Baja, ya que, de lo contrario, podría depender de los votos del Partido de la Gente.

    “Y, por otro lado, eso significa que tú tienes que parar cualquier acusación constitucional en la Cámara de Diputados para que no llegue al Senado, y eso se logra poniéndose de rodillas frente al Partido de la Gente”, reconoció.

    La exministra enfatizó que ese escenario sería especialmente delicado debido al comportamiento político que, según dijo, ha mostrado el PDG en distintas votaciones legislativas.

    “A mí me parece que es muy peligroso que este gobierno, estoy hablando del gobierno actual, con los actuales ministros, que si se llega a perder la mayoría en el Senado, este gobierno dependa y esté en realidad de rodillas frente al PDG”, declaró.

    Las declaraciones de Matthei apuntan a un escenario que varios sectores del oficialismo observan con atención en el Senado.

    Actualmente, el gobierno mantiene una estrecha mayoría en la Cámara Alta gracias al respaldo de parlamentarios de Chile Vamos, independientes y otros senadores que habitualmente votan con el Ejecutivo. Sin embargo, ese equilibrio podría alterarse si prosperan las investigaciones judiciales que afectan a algunos de esos legisladores.

    En particular, tres senadores considerados afines al gobierno -Miguel Ángel Calisto (independiente, integrante del comité Evópoli), Camila Flores (RN) y Alejandro Kusanovic (independiente)- enfrentan investigaciones del Ministerio Público por distintas causas.

    Senadores Miguel Ángel Calisto, Camila Flores y Alejandro Kusanovic

    Si alguna de ellas derivara en una solicitud de desafuero y esta fuera acogida por los tribunales, los parlamentarios quedarían suspendidos temporalmente de sus funciones, reduciendo la fuerza oficialista en la Cámara Alta.

    En el caso de Calisto, además, su situación judicial es considerada la más compleja, luego de que recientemente pasara a tener la calidad de acusado en la causa conocida como “asesorías fantasmas”, vinculada a hechos ocurridos cuando era diputado.

    Ese eventual cambio en la composición del Senado obligaría al Ejecutivo a negociar cada votación con fuerzas que hoy no forman parte de su bloque.

    Críticas al rol del PDG

    En ese tenor, Matthei afirmó que el PDG ha demostrado actuar con independencia de los bloques tradicionales y que su posición podría convertirlo en un actor decisivo en futuras disputas parlamentarias.

    “Eso es muy complicado porque recordemos que el Partido de la Gente hizo alianza con la izquierda para el tema de la elección de la mesa en la Cámara de Diputados. O sea, el PDG, en el proceso de reconstrucción ha estado con el gobierno, pero en realidad ellos tienen su propio camino. Ellos son y quieren ser, obviamente, un partido bisagra que cobre donde pueda cobrar más”, precisó.

    Bancada del Partido de la Gente SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La exalcaldesa sostuvo que el comportamiento de la tienda fundada por Franco Parisi obliga al oficialismo a proyectar con cuidado las consecuencias de cada acusación constitucional que impulse o respalde.

    “Esto es un juego de ajedrez”

    Consultada sobre si los senadores de su sector compartían esa visión estratégica, Matthei respondió que las acusaciones constitucionales deben entenderse como parte de una dinámica política de largo plazo y no como episodios aislados.

    “Yo creo que ellos están absolutamente conscientes de que esto al final es una dinámica muy compleja. Porque todo esto partió, recordemos, contra Yasna Provoste, pero al poquito tiempo después vino Harald Beyer”, rememoró.

    Finalmente, advirtió que quienes no consideran las consecuencias futuras de estas herramientas constitucionales desconocen el funcionamiento del sistema político.

    El que no entiende que esto es un juego de ajedrez, en que tú me eliminas una pieza, yo te elimino otra, y que hay una dinámica en esto, el que no entiende eso y cree que cada acusación constitucional corre por carril propio, efectivamente le falta carrete político”, concluyó.

    Más sobre:Evelyn MattheiAcusación constitucionalPDGPartido de la GenteSenadoMayoríaInvestigaciones judicialesMiguel Ángel CalistoCamila FloresAlejandro KusanovicPolítica

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