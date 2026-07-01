De quién es la responsabilidad: el fracaso de la AC contra Grau que nadie en la derecha se atribuye

35 días atrás, las bancadas de diputados del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano decidieron dar el paso. Por separado, ambas colectividades, anunciaron que presentarían una acusación constitucional (AC) en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau (Frente Amplio). La tarde de este martes, finalmente, los cuatro capítulos del libelo que ellos impulsaron fueron rechazados.

Con resultado en mano, nadie en el sector se quiere atribuir el fracaso.

Lejos de una autocrítica, el Partido Republicano endosa la derrota a los descuelgues de Chile Vamos. Desde el anuncio de la acusación, esa coalición -sobre todo, Renovación Nacional- hizo ver que difícilmente estarían los votos en el Senado para que el libelo prosperara.

De RN, además, provino buena parte de los descuelgues dentro del oficialismo en la Cámara de Diputados: Diego Schalper, Ximena Ossandón, Luis Pardo y Andrés Celis decidieron no aprobar el libelo, a contrapelo de lo que decidió la mayoría del sector. El desmarque no terminó ahí: algunos senadores también optaron por rechazar. Entre ellos, la presidenta de la colectividad, Andrea Balladares. También Paulina Núñez, quien lidera la testera de la cámara alta.

En el P. Republicano consideran que la reticencia que estos parlamentarios mostraron desde un inicio terminó por debilitar la acusación. Por lo mismo, hoy los apuntan a ellos como responsables. Esto pese a que, en privado, algunos dirigentes de la colectividad sinceraron que la AC, a su juicio, no tenía fundamento.

En esa línea, de la votación destacó que dos senadores del comité republicano -Rodolfo Carter y Cristián Vial- rechazaron dos de los cuatro capítulos del libelo.

“El Senado acaba de rechazar la AC. Esto no es culpa de la izquierda: fueron senadores de nuestro propio sector, de Chile Vamos, que prefirieron mirar para el lado (...), no incomodar a los amigos. Nosotros seguiremos fiscalizando, aun cuando a personas de nuestro propio sector les moleste”, dijo el diputado Ignacio Urcullú (republicano).

En el Partido Nacional Libertario, en tanto, delegan la responsabilidad en el republicanos. Lo que creen es que sus dirigentes, como el partido ancla del gobierno, debieron dedicarse a cuadrar al oficialismo detrás de la iniciativa. Por eso, argumentan ellos, se coordinaron directamente con ese partido una vez anunciada la acusación. De todas formas, los libertarios mantienen una visión crítica de Chile Vamos y su postura frente a la AC.

“Los senadores que votaron por él (Grau) lo trataron de inútil, de descuidado, de penca e incompetente, pero llegaron a la conclusión que malinformar al Congreso y gestionar el presupuesto nacional como si fuese una fritanguera haitiana es constitucional. Impunidad. Es así como bajamos otro peldaño hacia lo bananero, en lo que otrora fue un país serio”, lamentó el presidente de los libertarios, Johannes Kaiser.

En la coalición que reúne a la UDI y RN rechazan los emplazamientos. No se quieren hacer responsables de una iniciativa que no nació de ellos, y son críticos de que republicanos haya optado por alinearse con los libertarios -que no forman parte del gobierno- para llevar adelante la acusación. Incluso a pesar de que dos ministros del Presidente José Antonio Kast -Claudio Alvarado y José García- sinceraron abiertamente que el libelo generaba ruido innecesario, en medio de la tramitación de la megarreforma.

“Este resultado nos da la razón a los que, informadamente, votamos en contra de esta AC siendo de derecha. El llamado a republicanos, libertarios y Partido De la Gente es a dejar el territorio digital, con sus presiones, y a conectar con la realidad de las familias chilenas”, dijo la diputada Ossandón, quien, además, es vicepresidenta de RN.

Esa colectividad, especialmente, resiente que los republicanos hayan, en sus palabras, “maltratado” a los parlamentarios de RN en la tramitación de la AC por hacer ver sus dudas en torno a ella. La lista de episodios es contundente: la diputada republicana Sephanie Jéldrez habló de la “derechita cobarde”, Cristián Araya, del “semioficialismo”. Y Agustín Romero advirtió que Chile Vamos tendría que darle explicaciones a su electorado si no respaldaban el libelo.

Esa retórica se mantuvo hasta el último minuto. La noche del lunes, el diputado Leandro Kunstmann, también republicano, respondió -a través de X- al senador Manuel José Ossandón (RN), quien anunció que él rechazaría el libelo si no estuviera en gira con el Presidente Kast.

“Esta acusación constitucional es justa, y que usted (Ossandón) esté en contra solo reafirma por qué la gente está cansada de la cocina política, de los cobardes y de los amarillos. Basta de cálculos. Y, por último, quédese en Chile y defienda su postura votando, no desde la distancia”, escribió Kunstmann.

En medio de ese tipo de ofensivas, RN se vio obligado a exigir respeto por parte del P. Republicano. De eso se encargó Balladares en el último comité político ampliado en La Moneda. Lo propio hizo la comisión política del partido, que emitió una declaración denunció “el trato hostil y agresivo” por parte de diputados de la tienda que lidera Arturo Squella.