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    Kylian Mbappé visualiza el desafío de Francia ante el Paraguay de Alfaro: “Son un equipo al que hay que tomar en serio”

    El delantero fue nuevamente la figura del equipo dirigido por Didier Deschamps.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Kylian Mbappé visualiza el desafío de Francia ante el Paraguay de Alfaro: “Son un equipo al que hay que tomar en serio”. Foto: @equipedefrance

    Francia no tuvo contemplaciones con Suecia. El equipo galo se impuso por 3-0 en los dieciseisavos de final del Mundial. La figura fue, nuevamente, Kylian Mbappé, autor de dos goles en Nueva York.

    Tras el encuentro, el ariete valoró lo hecho por su selección, que ahora enfrentará a Paraguay. “Sé lo que tengo que hacer, pero no soy solo yo”, dijo.

    “Creo que el equipo es perfectamente consciente de lo que tenemos que hacer aquí. Es una nueva competición que empieza hoy. Jugamos bien. Tuvimos un comienzo algo titubeante, pero luego nos metimos en el partido”, complementó.

    Kylian Mbappé celebra uno de sus goles.

    En esa línea, reconoció que los primeros minutos fueron complejos para su equipo. “Tuvimos ocasiones que podríamos haber aprovechado antes, pero así es el fútbol. Conseguimos marcar y controlamos el partido”, señaló.

    El atacante visualiza el próximo desafío de Francia. “Nos vamos a concentrar en Paraguay. Han demostrado que son un equipo al que hay que tomar en serio. Le ganaron a Alemania. No hay partidos fáciles en el Mundial”, enfatizó.

    También tuvo palabras de apoyo al técnico Didier Deschamps, quien se ausentó algunos días en la conctración por el fallecimiento de su madre. “Sabemos que el entrenador ha pasado por un momento difícil. Desafortunadamente, todos lo pasan. Es muy difícil. Hay cosas más importantes que el fútbol. Pero él necesita saber, y ya lo sabe, que con este gesto de todo el equipo, sabe que nunca estará solo con nosotros”, comentó.

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