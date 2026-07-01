Se retrasa el inicio del duelo entre México y Ecuador en el Mundial producto del temporal. Foto: @latri

El inicio del partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial fue retrasado debido a las condiciones meteorológicas que afecta Ciudad de México.

La decisión fue confirmada por la FIFA minutos antes del horario programado (21 horas de Chile) para el encuentro. A través de las pantallas del estadio Azteca se informó a los asistentes que The match has been delayed (El partido se ha retrasado).

Las intensas lluvias motivaron la medida. Durante la previa, la organización también implementó cambios en la operación del recinto, incluyendo el traslado de los medios de comunicación a la zona mixta como medida preventiva.

De acuerdo con el reglamento de la Copa del Mundo, la determinación sobre el inicio del partido corresponde al árbitro Slavko Vinčić, en coordinación con los responsables de la FIFA. La evaluación considera la seguridad de jugadores, árbitros y espectadores, además del estado del terreno de juego. Hasta el momento, la FIFA no ha informado una nueva hora para el comienzo del partido entre México y Ecuador.