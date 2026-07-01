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    Inmobiliaria del Grupo Errázuriz invertirá US$120 millones en nuevo proyecto en Santiago Centro

    El gerente general de Inconac, Hernán Mora, detalla el proyecto de 15 edificios que se construirán frente al Centro de Justicia de Santiago. Su tramitación demoró 8 años y su construcción podría tardar hasta 10 años más.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    17 junio 2026 Entrevista a Hernán Mora gerente general INCONAC Proyectos Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Inmobiliaria Constructora Nacional (Inconac), perteneciente al Grupo Errázuriz, invertirá en un nuevo proyecto mixto en Santiago Centro. La construcción, que incluirá tanto desarrollo habitacional como comercial y de oficinas, será en un terreno frente al Centro de Justicia de Santiago, en el Barrio Huemul, y considera una inversión de US$120 millones.

    El proyecto será emplazado en un terreno de 33.500 metros cuadrados , y 109.299 metros cuadrados construidos. Contará con 15 edificios, de baja altura (cinco pisos cada uno) sumando 1.065 departamentos. Según detalla la compañía, el proyecto, denominado San Ignacio, está dirigido a segmentos medios, con tipologías de estudio, uno y dos dormitorios.

    Se trata de un terreno bordeado por las calles San Ignacio, Bio Bío, Lord Cochrane y Centenario. Actualmente hay dos construcciones que antes fueron una planta de refinería de azúcar y que se rescatarán para fines comerciales, abiertos a público. Esas dos edificaciones han sido declaradas como inmuebles de conservación histórica, de un total de 21 construcciones que había en el terreno.

    La gestión del proyecto tomó 8 años debido a las exigencias normativas. Este ya cuenta con todos los permisos necesarios y más del 70% del terreno está liberado para iniciar obras. La construcción se realizará por fases, comenzando con los dos primeros edificios. La primera etapa estaría lista para el 2028, pero el desarrollo total podría extenderse entre 5 y 10 años. El gerente general de Inconac, Hernán Mora, apuesta por menos de 8 años.

    El inicio formal de las ventas está programado para comienzos de julio. Este hito se coordinará con la estrategia de difusión mediática de Inconac.

    El 2026 de Inconac

    “El monto de facturación de los años 2024 y 2025 fue muy similar, del orden de 550.000 UF, nuestro objetivo es duplicar el monto, es decir, llegar a más de 1.000.000 UF en línea con nuestra propuesta de aumentar al doble nuestros proyectos en desarrollo”, proyecta Mora, que lleva más de 20 años como líder de la empresa.

    En entrevista con Pulso, Mora asegura que este año realizarán una inversión total de más de US$125 millones, para lo cual estarán desarrollando simultáneamente 8 proyectos.

    “Hoy día estamos en el desarrollo y venta de cinco proyectos, en el norte, centro y sur“, detalla Mora. Entre ellos, además de San Ignacio, está uno de los desarrollos que es calificado por Inconac como uno de los más emblemáticos de la firma, en Playa Brava, Iquique. Dicho proyecto considera 5 torres de entre 36 y 37 pisos, de las cuales 3 ya están construidas. La construcción del cuarto tomará hasta 36 meses más.

    La inmobiliaria y constructora también está por finalizar un proyecto en Pudahuel, en Pajaritos con Teniente Cruz, donde ya hay 7 torres edificadas y faltan una octava.

    Adicionalmente, iniciarán otros cuatro proyectos durante el año, concentrados en las regiones de O’Higgins, Biobío (2) y Los Lagos. “Tenemos nuestra capacidad de desarrollo instalada en Chile, creemos en Chile, y queremos invertir en Chile”, afirma Mora.

    “Por lo general desarrollamos 6 o 7 proyectos en paralelo. Hoy día estamos partiendo 4 proyectos para llegar a 8 a fin de año para poder mantener nuestra línea de desarrollo de proyectos. Efectivamente, la ralentización tiene que ver, en parte, por la obtención de los permisos”, asegura Mora.

    “Tenemos una cartera de proyectos importantes en evaluación para poder meterlos dentro de circuito (...) Queremos seguir creciendo en regiones, seguir creciendo en Santiago. Pero principalmente poder ir consolidando lo que llevamos de desarrollo hasta la fecha”, explica Mora respecto a las ambiciones de Inconac.

    Inconac destaca que como desarrolladora no se han enfocado en un solo tipo de viviendas, sino que van desde las viviendas con subsidio a proyectos para segmentos sociales de mayores recursos. Si bien han visto más ralentizado el inicio de este tipo de proyectos, Mora asegura que también están evaluando iniciativas del segmento ABC1.

    La crisis de la industria

    Los principales desafíos que se vienen para la constructora y la industria en general es el alza de los costos de construcción y los desafíos de financiamiento.

    Respecto a la crisis de la industria de la construcción, Mora expresa que “ya hubo un ajuste (...) hubo alzas de materiales, alzas en costos de mano de obra, alzas en los terrenos. Yo creo que están de alguna manera ajustadas, y la industria ya ha recogido eso. Hoy día yo creo que el escenario está más estable para iniciar proyectos”.

    Sobre las medidas que ha impulsado el gobierno para poder hacerle frente, Mora dice que “el ánimo es correcto”. Para el ejecutivo la prioridad debe ser agilizar los procesos de la permisología, puesto que los largos tiempos de tramitación “al final del día se traducen en dos cosas. Primero, se dilata el inicio de una inversión, no puedes generar empleo y no puedes dar soluciones habitacionales. Por otro lado, también te encarece el producto final”.

    “Creo que hay que apoyar que se agilicen los proyectos para poder bajarle el costo a los proyectos, que no tengan costo financiero, que sea más rápida la ejecución, generar mayor movimiento en la empleabilidad. Y por otro lado, efectivamente yo creo que es súper importante poder apoyar al comprador”, concluye mora.

    Más sobre:ConstrucciónInconacViviendasEdificiosMercado inmobiliarioInversión

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