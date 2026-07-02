El salvataje de la Corte de Santiago a la ministra Lilian Leyton por sus chats con Luis Hermosilla

El miércoles fue un día intenso en la Corte de Apelaciones de Santiago. El tribunal de alzada capitalino tuvo dos plenos, uno en la mañana y otro después del trabajo de sala.

En ambos uno de los temas de discusión fue qué hacer luego de la revelación -realizada por una nota de Reportea- de nuevos chats de Luis Hermosilla que salpicaban a una ministra y a una jueza de la jurisdicción de Santiago.

Los chats expusieron los vínculos, y cercanía, que tenía Hermosilla con la ministra de la Corte de Santiago Lilian Leyton y la jueza del 1° Juzgado Civil de Santiago Isabel Margarita Zúñiga.

En las conversaciones se puede ver que Leyton, cuando era relatora, entregaba información a Hermosilla, le pidió ayuda para su nombramiento como ministra, comentaba sobre el perfil de otros jueces, respondía dudas sobre causas específicas, entre otras cosas.

En el caso de Zúñiga, la relación era aún más estrecha ya que la jueza, antes de entrar al Poder Judicial, trabajó un par de meses en el estudio de Hermosilla. Los chats muestran una relación cercana, en la que Zúñiga además aprovechaba para pedirle gestiones en favor de sus cercanos en la magistratura.

La revelación generó, una vez más, un remezón en la Corte de Santiago. Por lo mismo provocó que el pleno tuviera que pronunciarse sobre lo ocurrido para decidir si tomaban alguna medida disciplinaria en contra de las dos magistradas.

Según fuentes judiciales la resolución de dicha decisión, que se dará a conocer en los próximos días, implicó que, pese a la gravedad de lo expuesto, por una amplia mayoría el pleno de la Corte de Santiago optó por no abrir un nuevo sumario en contra de la ministra Leyton.

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El principal argumento fue que abrir otro proceso disciplinario era imposible y para fundamentarlo se invocó el argumento de cosa juzgada. La ministra Leyton ya enfrentó un sumario por culpa de Hermosilla. La indagatoria administrativa que la llevó adelante la fiscal Clara Carrasco en 2024 y terminó con la ministra sobreseída.

Esta misma situación fue abordada por Leyton en la respuesta que le entregó a Reportea. La magistrada recordó que a fines de 2024, cuando Juan Pablo Hermosilla leyó ante la prensa el listado de jueces y fiscales que tuvieron conversaciones con su hermano, su nombre estuvo presente y eso derivó en un sumario.

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“A causa de esa conferencia de prensa, por indicación de la Corte Suprema, se me realizó un sumario, en 2024 y 2025, en que se tuvo a la vista en detalle toda la mensajería del señor Luis Hermosilla conmigo por años, desde que yo era relatora, en el que fui sobreseída por decisión unánime del pleno de la corte”, contestó la magistrada a Reportea.

Ese mismo punto fue el que pesó en el pleno del tribunal de alzada capitalino al momento de analizar la posibilidad de abrir otro sumario. Esto a pesar de que hubo algunos ministros disidentes quienes fueron enfáticos en señalar que lo revelado por Reportea aportaba nuevos antecedentes, de máxima gravedad, que son distintos a los del sumario de 2024, y por lo tanto no había identidad de objeto en los hechos a investigar, por lo que no correspondía aducir el argumento de cosa juzgada. Pese a eso, esta postura fue minoritaria.

Una suerte distinta tuvo la jueza Zúñiga, quien sí deberá enfrentar un sumario por los antecedentes expuestos en la nota de Reportea.

El asunto vuelve a complicar a una corte que no ha sido capaz de cerrar el episodio de corrupción que los viene azotando hace ya dos años desde que explotó el caso Hermosilla. A cuenta gotas han ido cayendo ministros. Ya ocurrió con el exministro Antonio Ulloa, con la exministra Verónica Sabaj y ahora volvió a golpear a la ministra Leyton.

La decisión de no iniciar otra investigación para indagar aquellos hechos distintos de la indagatoria de 2024 además tensionó a un pleno que pasa por momentos de máxima fricción interna. Sobre todo por aquellos magistrados que son de la idea de que el Poder Judicial no ha estado a la altura de la crisis, y más que tomar medidas contundentes, sigue la línea de la defensa corporativa entre sus propios pares.