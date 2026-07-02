SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El salvataje de la Corte de Santiago a la ministra Lilian Leyton por sus chats con Luis Hermosilla

    El tribunal de alzada capitalino optó por mayoría no iniciar un nuevo sumario contra la magistrada aduciendo cosa juzgada por el proceso disciplinario de 2024 del que terminó sobreseída. Quien sí deberá enfrentar una indagatoria administrativa será la jueza Isabel Margarita Zúñiga.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Corte de Apelaciones de Santiago

    El miércoles fue un día intenso en la Corte de Apelaciones de Santiago. El tribunal de alzada capitalino tuvo dos plenos, uno en la mañana y otro después del trabajo de sala.

    En ambos uno de los temas de discusión fue qué hacer luego de la revelación -realizada por una nota de Reportea- de nuevos chats de Luis Hermosilla que salpicaban a una ministra y a una jueza de la jurisdicción de Santiago.

    Los chats expusieron los vínculos, y cercanía, que tenía Hermosilla con la ministra de la Corte de Santiago Lilian Leyton y la jueza del 1° Juzgado Civil de Santiago Isabel Margarita Zúñiga.

    En las conversaciones se puede ver que Leyton, cuando era relatora, entregaba información a Hermosilla, le pidió ayuda para su nombramiento como ministra, comentaba sobre el perfil de otros jueces, respondía dudas sobre causas específicas, entre otras cosas.

    En el caso de Zúñiga, la relación era aún más estrecha ya que la jueza, antes de entrar al Poder Judicial, trabajó un par de meses en el estudio de Hermosilla. Los chats muestran una relación cercana, en la que Zúñiga además aprovechaba para pedirle gestiones en favor de sus cercanos en la magistratura.

    La revelación generó, una vez más, un remezón en la Corte de Santiago. Por lo mismo provocó que el pleno tuviera que pronunciarse sobre lo ocurrido para decidir si tomaban alguna medida disciplinaria en contra de las dos magistradas.

    Según fuentes judiciales la resolución de dicha decisión, que se dará a conocer en los próximos días, implicó que, pese a la gravedad de lo expuesto, por una amplia mayoría el pleno de la Corte de Santiago optó por no abrir un nuevo sumario en contra de la ministra Leyton.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El principal argumento fue que abrir otro proceso disciplinario era imposible y para fundamentarlo se invocó el argumento de cosa juzgada. La ministra Leyton ya enfrentó un sumario por culpa de Hermosilla. La indagatoria administrativa que la llevó adelante la fiscal Clara Carrasco en 2024 y terminó con la ministra sobreseída.

    Esta misma situación fue abordada por Leyton en la respuesta que le entregó a Reportea. La magistrada recordó que a fines de 2024, cuando Juan Pablo Hermosilla leyó ante la prensa el listado de jueces y fiscales que tuvieron conversaciones con su hermano, su nombre estuvo presente y eso derivó en un sumario.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “A causa de esa conferencia de prensa, por indicación de la Corte Suprema, se me realizó un sumario, en 2024 y 2025, en que se tuvo a la vista en detalle toda la mensajería del señor Luis Hermosilla conmigo por años, desde que yo era relatora, en el que fui sobreseída por decisión unánime del pleno de la corte”, contestó la magistrada a Reportea.

    Ese mismo punto fue el que pesó en el pleno del tribunal de alzada capitalino al momento de analizar la posibilidad de abrir otro sumario. Esto a pesar de que hubo algunos ministros disidentes quienes fueron enfáticos en señalar que lo revelado por Reportea aportaba nuevos antecedentes, de máxima gravedad, que son distintos a los del sumario de 2024, y por lo tanto no había identidad de objeto en los hechos a investigar, por lo que no correspondía aducir el argumento de cosa juzgada. Pese a eso, esta postura fue minoritaria.

    Una suerte distinta tuvo la jueza Zúñiga, quien sí deberá enfrentar un sumario por los antecedentes expuestos en la nota de Reportea.

    El asunto vuelve a complicar a una corte que no ha sido capaz de cerrar el episodio de corrupción que los viene azotando hace ya dos años desde que explotó el caso Hermosilla. A cuenta gotas han ido cayendo ministros. Ya ocurrió con el exministro Antonio Ulloa, con la exministra Verónica Sabaj y ahora volvió a golpear a la ministra Leyton.

    La decisión de no iniciar otra investigación para indagar aquellos hechos distintos de la indagatoria de 2024 además tensionó a un pleno que pasa por momentos de máxima fricción interna. Sobre todo por aquellos magistrados que son de la idea de que el Poder Judicial no ha estado a la altura de la crisis, y más que tomar medidas contundentes, sigue la línea de la defensa corporativa entre sus propios pares.

    Más sobre:Lilian LeytonIsabel Margarita ZúñigaCorte de Apelaciones de SantiagoPoder JudicialLuis Hermosilla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Wulf anuncia nuevas medidas para fortalecer protección de niños y adolescentes: “Un 25% viven en situación de pobreza”

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Así se armó la obra basada en Otra Ronda: “El alcohol y la depresión podrían estar en el escudo nacional”

    Por muerte de testigo clave: sobreseen a exfiscal jefe de Puerto Natales que fue indagado por supuesto mensaje a narco

    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”

    El devenir del exministro Gajardo tras su paso por el gobierno: retorna al estudio de Francisco Zúñiga como consejero

    Lo más leído

    1.
    Presidenta del Tribunal Constitucional defiende rol del organismo y acusa críticas “partisanas” de distintos sectores políticos

    Presidenta del Tribunal Constitucional defiende rol del organismo y acusa críticas “partisanas” de distintos sectores políticos

    2.
    Querella de periodista Marco Sotomayor contra empresario gastronómico termina salpicando a juez Daniel Urrutia

    Querella de periodista Marco Sotomayor contra empresario gastronómico termina salpicando a juez Daniel Urrutia

    3.
    Red de venezolanos en Chile moviliza médicos e insumos para los damnificados por el terremoto

    Red de venezolanos en Chile moviliza médicos e insumos para los damnificados por el terremoto

    4.
    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    5.
    Gobierno proyecta salida de más de 900 mil personas en buses interurbanos y cerca de 400 mil vehículos de la RM este fin de semana largo

    Gobierno proyecta salida de más de 900 mil personas en buses interurbanos y cerca de 400 mil vehículos de la RM este fin de semana largo

    6.
    Fuertes vientos entre el Maule y Los Lagos dejan 11 personas lesionadas y daños en al menos 49 viviendas

    Fuertes vientos entre el Maule y Los Lagos dejan 11 personas lesionadas y daños en al menos 49 viviendas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas

    Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas

    Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministra Wulf anuncia nuevas medidas para fortalecer protección de niños y adolescentes: “Un 25% viven en situación de pobreza”
    Chile

    Ministra Wulf anuncia nuevas medidas para fortalecer protección de niños y adolescentes: “Un 25% viven en situación de pobreza”

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Por muerte de testigo clave: sobreseen a exfiscal jefe de Puerto Natales que fue indagado por supuesto mensaje a narco

    Ricardo Vicuña no seguirá al mando del INE
    Negocios

    Ricardo Vicuña no seguirá al mando del INE

    ¿Plazo o monto? Biministro Mas se inclina por mantener los 25 años de invariabilidad tributaria en la megarreforma

    Las 45 propuestas del gran empresariado contra el negocio del crimen organizado

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío
    Tendencias

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Joaquín Niemann queda a cuatro golpes de los líderes tras la primera ronda del BMW International Open
    El Deportivo

    Joaquín Niemann queda a cuatro golpes de los líderes tras la primera ronda del BMW International Open

    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    El millonario monto que deberá cancelar la federación de Alemania para despedir al técnico Julian Nagelsmann

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Así se armó la obra basada en Otra Ronda: “El alcohol y la depresión podrían estar en el escudo nacional”
    Cultura y entretención

    Así se armó la obra basada en Otra Ronda: “El alcohol y la depresión podrían estar en el escudo nacional”

    Sandra Ollo, directora de Acantilado: “El siglo XX en castellano no se puede entender sin los grandes poetas chilenos”

    Instituto Nacional del Deporte no autoriza el Estadio Nacional para los conciertos de BTS en octubre

    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”
    Mundo

    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”

    El soft power en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá: Cómo afecta a Sheinbaum, Trump y Carney

    Trump critica el desequilibrio de gasto militar entre aliados de la OTAN: “Ridículo”

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare
    Paula

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido