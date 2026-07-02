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    Ministra Wulf anuncia nuevas medidas para fortalecer protección de niños y adolescentes: “Un 25% viven en situación de pobreza”

    La titular de Desarrollo Social informó de las cifras y las acciones que realizarán desde la cartera, en el contexto de su cuenta pública 2026.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, anunció nuevas medidas para fortalecer la protección de niños y adolescentes en la cuenta pública 2026, donde lamentó que “un 25% de nuestros niños y adolescentes viven en situación de pobreza”.

    En esa línea, también detalló otras medidas como la creación de una Mesa Regional de Calle para enfrentar la situación de personas sin hogar, el pilotaje del Circuito Nacional de Protección Integral contra la explotación sexual infantil y una estrategia para consolidar a Magallanes como puerta de entrada de Chile hacia la Antártica.

    Durante su intervención, la ministra señaló que la principal prioridad del ministerio seguirá siendo combatir la pobreza, especialmente la infantil, recordando que más de tres millones de personas viven en situación de pobreza por ingresos y que uno de cada cuatro niños y adolescentes del país enfrenta esa realidad.

    “Quiero repetir esta cifra, ya que es una de las más dolorosas que tenemos como país: un 25% de nuestros niños y adolescentes viven en situación de pobreza. Estos datos no pueden verse solo como números, porque detrás de cada cifra hay un rostro de niño que nos interpela todos los días, y que nos pide que, en nuestra gestión, combatir la pobreza, en especial la infantil, siga siendo nuestra primera obligación”, indicó Wulf.

    Entre los principales anuncios, destacó el fortalecimiento de la supervisión al Servicio de Protección Especializada, mediante nuevas exigencias para mejorar la calidad de la atención y un mayor control sobre el sistema de familias de acogida.

    Añadiendo que “en mayo oficiamos con nueve medidas exigibles de mejora de la calidad de atención, todas con verificadores y plazos para su aplicación durante este año. En paralelo, supervisamos en terreno la gestión de las familias de acogida externas, con una muestra de 291 casos en Valparaíso, Metropolitana y La Araucanía, y mantenemos la auditoría a la gestión financiera del programa de cuidado alternativo”.

    Además, Wulf expresó que “durante 7 años, el 10% de los hogares de menos ingresos, los subsidios del Estado pasaron de un cuarto a casi el 70% del total de los ingresos. Dicho de otro modo, la pobreza se ha contenido, pero descansa cada vez más en los subsidios y cada vez menos en los ingresos que las familias generan por su propio trabajo”.

    “Esta es una advertencia. Un Estado no debe reemplazar la agencia de las familias ni tampoco su trabajo, sino que, al contrario, debe habilitarlo, evitando caer en una mera administración de la pobreza”, señaló.

    Dentro de las alertas que mencionó en la cuenta pública, fue la baja tasa de natalidad en el país. “Quiero pedir que se entienda esto en su total dimensión. Una crisis económica es dolorosa, muy dolorosa, pero es reversible. Un desequilibrio demográfico, en cambio, es una transformación crítica por sus efectos económicos, políticos, laborales y sociales. Y estos se arrastran por generaciones”, advirtió.

    “Por eso decimos sin exagerar que la natalidad es también una política que medirá mucho sentido nuestras expectativas del país y es que la tasa de natalidad es también un indicador de la esperanza que ofrecemos a las familias de sentido y del horizonte que ven en sus vidas”, agregó la ministra.

    Ante esta problemática, Wulf expresó que “el presidente Kast solicitó la creación de la Secretaría Ejecutiva del Plan Chile Renace junto con convocar a una Comisión Asesora Presidencial para tener una institucionalidad responsable con dedicación exclusiva capaz de articular a los ministerios involucrados y de medir los resultados año a año”.

    Desde otro punto, la secretaria de Estado señaló que “el otro extremo de ese mismo cambio demográfico es el envejecimiento. Hoy cerca de 4 millones de chilenos tienen más de 60 años, es decir, casi uno de cada cinco, y esa proporción va a seguir creciendo. Envejecemos más rápido que la mayoría de los países de América Latina”.

    Por ello, anunció que el Plan Generación Dorada, que se construye sobre la recién aprobada Ley Integral de Personas Mayores y da promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, la cual entrega a Chile una arquitectura robusta para la protección de los adultos mayores con 15 derechos para ellos.

    Protección de niños, niñas y adolescentes

    Asimismo, recordó que “el 18 de mayo lanzamos el Marco de Acción contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes 2024-2032, con 20 acciones comprometidas por distintos organismos del Estado, y durante el segundo semestre pilotearemos el Circuito Nacional de Protección Integral en las regiones de Magallanes y de Arica y Parinacota, las dos con mayor incidencia del país”.

    Además, se continuará con los avances del Plan de Entornos Digitales Seguros para fortalecer la protección de niños y adolescentes en el mundo digital.

    En relación con los niños y adolescentes extranjeros en situación de vulnerabilidad, la ministra destacó el trabajo de la fuerza de tarea interinstitucional mandatada por el Presidente de la República para coordinar la acción del Estado.

    “Partimos de una convicción simple: un niño desprotegido es responsabilidad de todos. Por eso encabezamos, por mandato del Presidente, una ‘fuerza de tarea’ que convoca a una mesa interinstitucional, reuniendo a las policías, a la Subsecretaría de la Niñez, al Servicio de Protección Especializada y a los demás organismos competentes, para que ningún niño quede sin amparo en nuestro país”, subrayó.

    Personas en situación de calle

    En materia de personas en situación de calle, la secretaria de Estado anunció la creación de una Mesa Regional de Calle, instancia permanente que reunirá al Gobierno Regional, delegaciones presidenciales, municipios, servicios públicos y organizaciones sociales para coordinar las intervenciones y recuperar los espacios públicos, avanzando al mismo tiempo en la protección de las personas y la seguridad de los barrios.

    “Sabemos que proteger durante una noche, aun siendo indispensable, no basta. Detrás de cada ruco hay una trayectoria marcada muchas veces por la ruptura de vínculos, problemas de salud mental, consumo problemático, dependencia o precariedad laboral; y, al mismo tiempo, hay comunidades que legítimamente esperan recuperar sus plazas, veredas y barrios. No tenemos que escoger entre proteger a quien vive en la calle y recuperar la tranquilidad de los vecinos. Ambas agendas deben avanzar juntas”, enfatizó.

    Más sobre:Desarrollo SocialMaría Jesús Wulf

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