Alvarado defiende labor de Steinert en el gobierno tras dictamen de Contraloría y pide al oficialismo tener sus discusiones “puertas adentro”

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, abordó este jueves el dictamen de Contraloría sobre el oficio reservado que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) respecto del traslado de funcionarios a otras zonas del país. En su resolución, el ente contralor determinó que la exautoridad se excedió en sus atribuciones al requerir dicho oficio reservado.

“La Contraloría ha determinado que una acción de la ministra Steinert afecta al deber de abstención. Es un fallo de la Contraloría que nosotros respetamos, que reprocha una decisión que se tomó en su minuto por parte de la ministra y que nosotros la tomamos como referencia para que hacia adelante tener un actuar más cuidadoso en esta materia”, dijo en primer lugar.

En ese sentido, al ser requerido -por la prensa en La Moneda- sobre si el gobierno hace una autocrítica por haber apoyado a Steinert en ese momento, respondió: “No, mire, nosotros somos agradecidos y reconocemos el aporte de la ministra Steinert en su paso por el gobierno y en el ejercicio de un cargo público. Todos los ministros, de pronto, podemos cometer algún tipo de error y en ese sentido la Contraloría aquí manifestó públicamente que había una falta al deber de abstención que suele ocurrir en muchas oportunidades en diferentes instantes”.

¿Llamado al orden en el oficialismo?

A propósito del desayuno que el Presidente convocó este viernes en La Moneda con el fin de bajar la tensión en el sector oficialista -que se ha visto tensionado tras el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau- Alvarado fue inquirido sobre si en dicha instancia se hará un llamado al orden al sector.

“A nosotros lo que realmente nos interesa como gobierno es que las fuerzas que nos ayudan y nos colaboran en nuestra gestión sigamos manteniendo una comunicación efectiva, fluida, directa y que las iniciativas del gobierno encuentren, tal como ha sido hasta ahora, el respaldo en las votaciones en el Congreso”, contestó.

A eso agregó: “Sobre las diferencias entre los partidos, sería bueno, sano y conveniente que pueda existir una instancia regular, habitual, en que ellos pudiesen hacer un análisis político, definir acciones conjuntas y las discusiones que son propias de partidos políticos se puedan hacer puertas adentro y no a través de los medios de comunicación”.

“También como gobierno estamos disponibles para generar instancias de coordinación que permitan o que faciliten, mejor dicho, esa mejor relación entre los partidos”, acotó.

En esa misma línea, sobre la cita de mañana, añadió: “Acá lo que estamos haciendo es (mantener) las conversaciones habituales y permanentes que tenemos con los presidentes de los partidos, con los jefes de bancada. Hemos tomado la decisión de compartir con ellos un desayuno y conversar directamente de diferentes materias que dicen relación con el apoyo de los partidos políticos al gobierno. Tenemos en el país urgencias que son importantes, en materia económica y en materia de seguridad”.

“El foco principal del gobierno es que el apoyo de nuestros partidos esté en esas necesidades y en esos problemas que tienen las personas”, continuó.

Por último, siguiendo la misma tónica de la pugna entre las derechas, fue consultado sobre si el gobierno se siente más cercano a libertarios o a Chile Vamos.

“El gobierno se siente cercano a la ciudadanía y tiene que responderle a los problemas que ellos nos demandan y nos reclaman, y en ese sentido, nuestros objetivos y propósitos son claros: Brindarle el máximo de seguridad, combatir con fuerza la delincuencia, el narcotráfico, las bandas criminales y sacar adelante proyectos recursos”, respondió.