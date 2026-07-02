Así se armó la obra basada en Otra Ronda: “El alcohol y la depresión podrían estar en el escudo nacional”

Cuatro profesores y amigos de Copenhague están unidos por el desencanto con la monotonía que se impone en sus vidas laborales y personales. Un día, en medio de una celebración, uno de ellos comparte una teoría que podría transformarse en una vía de escape: que los seres humanos nacen con una deficiencia de alcoholemia del 0,05 % y que compensar esa carencia mediante la ingesta de alcohol podría aumentar la creatividad. Todos acuerdan probar esa teoría y, aunque el principio todo marcha bien, las consecuencias no son las que imaginaron en un inicio.

Esa es la historia que el director danés Thomas Vinterberg desarrolló en Otra ronda (2020), la cinta que ganó el Oscar a Mejor película internacional y arrasó en los Premios del Cine Europeo. Originalmente concebida como obra de teatro, dejó huella en la pantalla grande con una gran actuación central de Mads Mikkelsen y varias escenas que quedaron en el recuerdo gracias a su fino manejo de la comedia y el drama.

Convocado por el productor Marcos Alvo (The Cow Company), Álvaro Viguera aceptó el reto de crear una obra a partir del galardonado filme escrito por Vinterberg y Tobias Lindholm. “La película es inolvidable”, señala el director teatral y actor, quien advierte que, en estricto rigor, la versión chilena –titulada Druk– se basa en la versión argentina que se estrenó en marzo de 2025 en el Teatro Metropolitan.

“Me llegó la invitación y en un viaje a Buenos Aires aproveché de verla. Me pareció que la propuesta estaba bien y era interesante, pero obviamente trasladarla a Chile tiene otras complicaciones y, en mi versión como director, la puesta en escena es totalmente distinta”, indica a Culto en la previa al debut programado para este jueves 2 en Teatro Mori Parque Arauco (funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas, entradas en Ticketmaster).

Viguera asegura que la puesta en escena con la que se encontrará el público nacional “es muy caótica”. ¿En qué se traduce eso? “Hay mucho movimiento escenográfico, las cosas están ahí, entran, salen. Quebramos la unidad espacio-tiempo-acción. Nos vamos dando cuenta de que la obra se va desarmando porque tiene un ámbito inmersivo. No quiero adelantar tanto, pero hay quiebres con el público. Te das vas dando cuenta de que empieza a ser finalmente como una experiencia con estos profesores; la historia cada vez se va acercando más y todos los elementos empiezan a tener el mismo valor”.

Foto: Daniel Corvillón

El montaje chileno gira en torno a cuatro profesores de 4º medio que cargan con el peso de expectativas incumplidas y sueños postergados. El director enfatiza que le interesaba ahondar en las circunstancias que impulsan a que Martín (Álvaro Espinoza), Nicolás (Jaime Omeñaca), Tomás (Ricardo Fernández) y Pedro (Luis Cerda) se sumerjan en ese riesgoso ejercicio con el alcohol.

Tras finalizar la temporada de La verdad, del alemán Florian Zeller, Viguera volvió a contactar a Espinoza y le propuso encarnar al profesor de Historia que en la película interpretaba Mikkelsen.

“Ya había trabajado con Álvaro en dos ocasiones, y me parece que es un actor muy versátil. Él me entiende y yo lo entiendo a él. Sabía que iba a comprender el personaje, y así ha sido. En general el elenco ha tenido cohesión y ha trabajado en conjunto. Es un cuarteto muy afiatado”, destaca.

Foto: Ana María López AMLOPEZ

“Puede que en la película el rol sea mucho más relevante, pero en el teatro la historia es muy compartida. Estamos siempre los cuatro en el escenario”, apunta Espinoza, para luego añadir: “A mí me toca el profesor de Historia que tiene una crisis vocacional de él, pero también una depresión y una crisis de pareja que aparece mucho en la obra. Eso lo empuja un poco a decidir hacer este experimento. Es una decisión bien estúpida que obviamente se les va de las manos, pero aquello que los empuja en ningún caso es baladí. Cada uno tiene su crisis personal”.

Y enfatiza: “Son cuatro amigos, lo que siempre es un placer, sobre todo si los colegas son amigos. Los estimo y respeto mucho desde hace mucho tiempo, por lo que se dan todas las condiciones para pasarlo bien”.

Alcohol y profesorado

Álvaro Viguera suscribe la idea expuesta por Thomas Vinterberg de que la historia de Otra ronda no es sobre el alcohol, sino que sobre sentirse vivo. Esa reflexión se agudiza en un presente en que el director identifica una “crisis de la educación” que se manifiesta “en la universidad, en los colegios, en todos lados”.

“Sobre todo con la inteligencia artificial realmente estamos viviendo un punto de inflexión en relación a cómo educar, qué contenidos enseñar, cómo enseñar”, afirma, observando que la solución que encuentran Martín, Nicolás, Tomás y Pedro “parte de la necesidad de experimentar algo nuevo”.

Foto: Daniel Corvillón

Pese a que la historia transcurre en la realidad local, asegura que no sintió la necesidad de incorporar referencias al alto consumo de alcohol de nuestro país. “No sé si hicimos un cruce con que los chilenos somos buenos para tomar. Hay un personaje que sí tiene antecedentes, y eso se va a saber en la obra, pero (antes del experimento) no se dedicaban a tomar”, cuenta.

“No es el alcohol propiamente tal, sino que el alcohol y sus efectos –advierte Álvaro Espinoza–. No creo que haya nadie que no tenga experiencias directas o indirectas de lo que significan sus consecuencias”.

Y agrega: “Más allá del contexto, los estados, los sentimientos y las emociones no cambian mucho. Llega una edad en que te cuestionan cosas, lo que hiciste y lo que no hiciste. Y en Chile el alcohol y la depresión podrían estar en el escudo nacional”.

Espinoza considera que “sin duda es más cómica (que la película), pero el público va normando cuándo es comedia y cuándo no. Eso lo veremos tras el estreno”.

Foto: Daniel Corvillón

“Puede que el caos de la propuesta escénica genere que sea un poco más hilarante, pero sin duda estamos apelando a la humanidad y al problema humano que tienen estos profesores. No se ponen a tomar porque sí”, plantea el director teatral.

Aunque es cauteloso al momento de evaluar la carga de humor de su interpretación de Otra ronda, Viguera sí tiene una certeza: “Esta versión es muy distinta a la argentina y es muy distinta a la película. Está la esencia, pero la intención no es hacer una copia de la película”.