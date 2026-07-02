La dura crítica de Iván Zamorano al fútbol chileno en medio del Mundial: “Dejamos de lado el tema formativo”

Iván Zamorano ha seguido el Mundial con atención. Bam Bam trabaja como comentarista para la cadena Telemundo. En ese rol, en una actividad dentro de la cita planetaria, se detuvo ante los medios de comunicación para entregar su análisis de lo que ha sido la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos. “Era un misterio como sería con tantos partidos y equipos, pero la gente ha respondido en los estadios. Los sudamericanos le ponen el color”, señaló.

El exdelantero aseguró que los partidos que ha observado cumplen con sus expectativas. “He visto buen fútbol, pero también decepciones. En general, estoy contento con lo que ha sido este Mundial, hasta ahora”, dijo.

Zamorano. Andres Perez

Por otro lado, quien fuera una de las figuras de la Roja en Francia 1998, lamentó la ausencia de Chile y realizó un descarnado barrido de los motivos que tienen al combinado nacional fuera de los últimos tres Mundiales. “Nos dejemos llevar durante 15 años por una generación maravillosa y descuidamos lo que venía atrás. Cuando la competitividad te daba para que la Roja pelee con cualquiera, nos preocupamos de eso y dejamos de desarrollar el tema formativo”, enfatizó.

“Lamentablemente no hemos podido construir una base para sobrellevar el paso del tiempo de Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Gary Medel y Arturo Vidal”, complementó.

El exariete pone la vista en el futuro y remarca que una cuarta ausencia consecutiva en la Copa del Mundo sería imperdonable. “Tenemos un Mundial en cuatro años más, si no estamos en ese, no merecemos más”, lanzó.