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    Histórico de Portugal pide respeto por Cristiano Ronaldo: “Los jugadores tienen que correr para él”

    Nani, campeón con los lusitanos en la Eurocopa de 2016, no deja dudas sobre la titularidad del Bicho en el equipo que decide su paso a octavos ante Croacia.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Nani pide más respeto por Cristiano Ronaldo en Portugal. FOTO: Xinhua/Zhang Chen. Zhang Chen

    La titularidad de Cristiano Ronaldo ha sido una de las grandes discusiones en la selección de Portugal en el Mundial 2026. Autor de solo dos goles en esta edición del certamen, el Bicho ha estado en el centro de las críticas de un equipo por el cual se esperaba mucho, pero que solo ha conseguido una victoria en tres presentaciones.

    La participación del equipo europeo ha estado marcada por el debate sobre si el capitán, a sus 41 años, es una ayuda o un obstáculo para el equipo. A pesar de que sus dos goles contra Uzbekistán demostraron su valía, sus actuaciones en los empates contra la República Democrática del Congo y Colombia han generado dudas sobre si está limitando el potencial del joven y talentoso equipo de Roberto Martínez.

    Sin embargo, para la historia del fútbol luso, la presencia del jugador del Al Nassr de Arabia Saudita no reviste dudas. CR7 es un líder en este equipo, tanto dentro como fuera de la cancha, así al menos queda de manifiesto en la opinión de sus excompañeros en la escuadra ibérica.

    Uno de los últimos en coincidir con esa premisa fue el histórico Nani, campeón de Europa con Portugal en 2016 y quien compartió con el Bicho en el Manchester United de Sir Alex Ferguson, monarca de la Champions en 2008. El extremo izquierdo advierte que sus compañeros en la selección lusa tienen la responsabilidad de compensar su menor disponibilidad defensiva corriendo por la estrella nativa de Funchal.

    “Todos deberían esforzarse al máximo para conectar con Cristiano en este Mundial”, declaró Nani en una entrevista con The New York Times durante la Cumbre de Fútbol de Portugal en Miami. “Es un jugador que marcará goles hasta el final del torneo”, agregó.

    Fuera de polémicas

    Pese a los elogios, el jugador de 39 años quien acaba de fichar por el Aktobe kazajo, reconoce que la división de opiniones sobre la titularidad del Bicho es algo normal a este nivel, aunque aclara que es “decisivo”.

    “La mayoría quiere que juegue, pero algunos quieren que se vaya porque creen que el equipo pierde energía y capacidad para presionar con mayor intensidad. Pero no podemos olvidar que es un jugador decisivo que atrae toda la atención de los defensores”, afirmó Nani.

    Asimismo, el exjugador de los Diablos Rojos agregó que “obviamente, Cristiano necesita adaptar su juego al sistema que crea el entrenador, pero yo creo que todos deben comprender sus movimientos. Los jugadores tienen que correr para él”.

    La exestrella de Real Madrid no se ha perdido un solo minuto en el Mundial. En ese escenario, la idea de dejarlo en la banca parece impensable para Roberto Martínez, sobre todo, teniendo en cuenta que el entrenador español planea dejar su puesto tras el torneo. Sin embargo, la realidad es que cuando el equipo no está en posición ofensiva, Portugal juega con nueve jugadores de campo, ya que Ronaldo no retrocede para defender.

    Nani recuerda su propia experiencia en la Eurocopa 2016, cuando el entonces seleccionador, Fernando Santos, le pidió personalmente que hiciera ese sacrificio para que el equipo consiguiera cierto equilibrio.

    “Brasil correrá por Neymar, Francia lo hará por Mbappé, Argentina por Messi. En esos equipos no hay discusión al respecto… Messi siempre está en movimiento porque guarda energía para cuando le llega el balón. Es explosivo y rinde al máximo en el último tercio del campo. Ronaldo es igual, es casi como si pensara: ' No malgastes energía corriendo 60 metros ‘, pero Cristiano no puede simplemente pasearse por el campo. No camina mucho. Si el defensor tiene el balón cerca, no lo deja ir, corre hacia el rival”.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolSelección de PortugalCristiano RonaldoNaniSelección de Croacia

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