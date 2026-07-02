Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas
Ya se encuentran disponibles las boletos de pase diario y abono fin de semana para el evento que se desarrollará en noviembre.
Se dieron a conocer más detalles sobre lo que será la próxima edición del Festival Fauna Primavera 2026, que además comenzó con el proceso de venta de nuevos boletos para el evento.
Además, desde la producción se dio a conocer el lineup por día, que reveló a Hot Chip como parte del cartel de invitados, que ya tenía anunciado a The Strokes y New Order, entre otros.
Cabe recordar que la cita con los fanáticos está programada para los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial.
Venta de entradas para Fauna Primavera
La venta de entradas para el Festival Fauna Primavera 2026 se realiza a través de Puntoticket.
Dentro de la plataforma se permite comprar el Abono 3 días y Abono 2 días, además de pases diarios para el 26, 27 o 28 de noviembre.
Los precios de los boletos son los siguientes, incluyendo valor total con cargo por servicio:
- Abono General 3 días $201.250
- Abono VIP 3 días $373.750
- Pase diario $109.250
- Pase diario VIP $189.750
- Pase Opening $69.000
- Pase VIP Opening $138.000
- Afterparty $40.250
- Abono General fin de semana $172.500
- Abono VIP fin de semana $310.500
Desde la producción también se informó que se ofrece un 20% de descuento en pases diarios para clientes Bci y Caja Los Andes.
Además, los abonos de fin de semana son solo para clientes Bci y Caja Los Andes registrados.
Line up por día de Fauna Primavera
Opening Jueves 26 de noviembre
- Hot Chip
- Godspeed You! Black Emperor
- Juliana Gattas
- Hesse Kassel
- La Ciencia Simple
- Moyka
Viernes 27 de noviembre
- The Strokes
- FKA twigs
- Yung Lean
- Courtney Barnett
- Asia Menor
- Santiago Motorizado
Sábado 28 de noviembre
- New Order
- Underworld
- Johnny Marr
- Tricky
- Of Monsters And Men
- American Football
- El Zar
- Javiera Electra
- Pánico
- Winona Riders
Afterparty Sábado 28
- Peces Raros
- Pachanga Boys
- The Twelves
- Mariana Montenegro
- Melania Wonder
- Nico Castro
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