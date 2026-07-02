Fauna Primavera 2026: revisa el lineup por día y los precios de las entradas. Foto referencial de archivo

Se dieron a conocer más detalles sobre lo que será la próxima edición del Festival Fauna Primavera 2026, que además comenzó con el proceso de venta de nuevos boletos para el evento.

Además, desde la producción se dio a conocer el lineup por día, que reveló a Hot Chip como parte del cartel de invitados, que ya tenía anunciado a The Strokes y New Order, entre otros.

Cabe recordar que la cita con los fanáticos está programada para los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial.

Venta de entradas para Fauna Primavera

La venta de entradas para el Festival Fauna Primavera 2026 se realiza a través de Puntoticket.

Dentro de la plataforma se permite comprar el Abono 3 días y Abono 2 días, además de pases diarios para el 26, 27 o 28 de noviembre.

Los precios de los boletos son los siguientes, incluyendo valor total con cargo por servicio:

Abono General 3 días $201.250

Abono VIP 3 días $373.750

Pase diario $109.250

Pase diario VIP $189.750

Pase Opening $69.000

Pase VIP Opening $138.000

Afterparty $40.250

Abono General fin de semana $172.500

Abono VIP fin de semana $310.500

Desde la producción también se informó que se ofrece un 20% de descuento en pases diarios para clientes Bci y Caja Los Andes.

Además, los abonos de fin de semana son solo para clientes Bci y Caja Los Andes registrados.

Line up por día de Fauna Primavera

Opening Jueves 26 de noviembre

Hot Chip

Godspeed You! Black Emperor

Juliana Gattas

Hesse Kassel

La Ciencia Simple

Moyka

Viernes 27 de noviembre

The Strokes

FKA twigs

Yung Lean

Courtney Barnett

Asia Menor

Santiago Motorizado

Sábado 28 de noviembre

New Order

Underworld

Johnny Marr

Tricky

Of Monsters And Men

American Football

El Zar

Javiera Electra

Pánico

Winona Riders

Afterparty Sábado 28