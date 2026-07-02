Joaquín Niemann queda a cuatro golpes de los líderes tras la primera ronda del BMW International Open

Joaquín Niemann inició su participación en el BMW International Open. El chileno completó la primra jornada con una ronda de 68 golpes (-4), resultado que lo dejó igualado en el puesto 22° del torneo del DP World Tour, que se disputa en el Golfclub München Eichenried, en Múnich, Alemania.

El golfista chileno completó un recorrido de cinco birdies y un bogey en un campo de par 72, ubicándose a cuatro impactos de los líderes del campeonato, que son los sudafricanos Hennie du Plessis y Jayden Schaper, quienes firmaron tarjetas de 64 golpes (-8).

Niemann completó el recorrido con una primera mitad sin errores. Después de abrir con dos pares consecutivos, consiguió su primer birdie en el tercer hoyo. Más adelante volvió a descontar golpes en el par 5 del sexto hoyo y cerró la ida con otro birdie en el par 5 del 9, completando los primeros nueve hoyos con 33 golpes (-3).

En la segunda vuelta tuvo opciones de seguir escalando en la clasificación, pero bajó un poco su rendimiento. Anotó un nuevo birdie en el par 5 del hoyo 11. Sin embargo, registró su único bogey del día en el 14. Luego recuperó ese golpe con un birdie en el hoyo 16. Cerró los últimos nueve hoyos con 35 impactos (-1) para finalizar la jornada con un acumulado de cuatro golpes bajo el par.

La clasificación quedó encabezada por Du Plessis y Schaper con -8. A un golpe de ellos aparecen JC Ritchie y Anthony Quayle con -7, mientras que un grupo amplio de jugadores terminó la primera ronda con seis golpes bajo par, compartiendo el quinto puesto.

El resultado mantiene a Niemann dentro del grupo que buscará acercarse a los primeros puestos en las tres jornadas restantes de un torneo que comenzó con una clasificación estrecha entre los favoritos.

La participación de Niemann en Múnich llega después de una serie de resultados destacados. Hace dos semanas terminó entre los 10 mejores del US Open y posteriormente finalizó en el tercer lugar del Abierto de Italia (certamen que también pertenece al DP World Tour), torneo en el que lideró la clasificación al término de la segunda ronda antes de mantenerse en la disputa por el título durante el fin de semana.

El chileno buscará este viernes una segunda ronda que le permita descontar distancia respecto de los líderes y posicionarse en la parte alta de la clasificación antes del cierre del fin de semana.

A través de sus redes sociales, el Torque GC, equipo que integra Niemann en el LIV Golf, destacó tanto su participación como la de los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, como del colombiano Sebastián Muñoz. Los cuatro están compitiendo en el certamen alemán. “Fuerte comienzo para los chicos en Múnich. Carlos tuvo una de las mejores rondas de la ola de la tarde (-5) con Niemann y Muñoz anotando (-4). Ancer se mantuvo sólido con una (-2) ronda con un solo bogey y 3 birdies”, escribió la cuenta oficial del elenco latino.