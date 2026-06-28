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    Joaquín Niemann no puede festejar: termina tercero en el Abierto de Italia tras la arremetida de Eugenio López-Chacarra

    El chileno ingresó a la última ronda del torneo por el circuito europeo en condiciones de pelear el título. Sin embargo, sucumbió ante una espectacular faena del golfista español.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Joaquín Niemann finalizó tercero en el Abierto de Italia. Foto: DP World Tour.

    Joaquín Niemann había tenido un retroceso en la jornada sabatina del Abierto de Italia. Pese a esto, el talagantino llegaba con opciones reales de pelear por el título en el Circolo Golf Torino de La Mandria.

    Sin embargo, durante este domingo, no pudo materializar ese anhelo y terminó tercero: aunque pasó de una tarjeta de -15 a una de -18, no logró hacerle frente a la espectacular arremetida del español Eugenio López-Chacarra, que se proclamó campeón.

    Podio para Joaco

    De cara a la última etapa, el golfista chileno aparecía como escolta empatado con el inglés Matt Wallace. Su gran misión era superar esa barrera y competir palo a palo con López-Chacarra, que había irrumpido con un rendimiento sobresaliente. No obstante, pese a exhibir una clara mejoría, no le alcanzó.

    Al igual que en la ronda previa, Joaco tuvo seis birdies -en los hoyos 1, 4, 6, 12, 15 y 18- , que le permitieron ilusionarse con una posible remontada. Y si bien redujo la cantidad de bogeys (el sábado había tenido seis), igualmente tuvo un par de errores que le valieron un leve retroceso en la clasificación. En el hoyo 2, por ejemplo, finalizó con dos golpes por encima del par y, en el 16, marcó 4 cuando el banderín exigía 3.

    Esto fue motivo suficiente para que el golfista ibérico lo superara con contundencia en la cima. López-Chacarra estuvo pletórico con birdies en los hoyos 1, 5, 8, 9 y 10. Incluso, firmó un eagle en el 15. No había forma de pararlo, ni siquiera Wallace, que acabó segundo, con 265 golpes (-19).

    De esta manera, registró un acumulado de 260 impactos con un impresionante -24 y levantó un título más que merecido en Turín. “Jugué un golf muy sólido toda la semana. Fue una buena vuelta y delante de algunos de los mejores jugadores del mundo“, aseguró una vez recibió el trofeo. De paso, también clasificó para el British Open.

    Eugenio López-Chacarra con el título del Abierto de Italia.

    Pero las celebraciones no son exclusivas del deportista español. A pesar de finalizar en el tercer lugar, Niemann también festeja. De hecho, lo hace por partida doble. Como primera buena noticia, se lleva un pozo monetario de US$ 189 mil, que equivalen a un poco más de 174 millones de pesos chilenos. En segundo plano, sumó importantes puntos para el ranking mundial al treparse al podio. El talagantino estaba 61° antes de disputar el certamen transalpino, pero ascenderá hasta cerca del Top 50. Esto le permite quedar en el selecto grupo de los golfistas que recibirán invitación para los Masters del 2027.

    Con la mente puesta en los major y el reciente séptimo lugar obtenido en el US Open, Joaco enfilirá el rumbo hacia Alemania con buenas sensaciones. El 2 de julio jugará en el BMW International Open de Múnich, un torneo que también forma parte del circuito del DP World Tour.

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    Más sobre:Joaquín NiemannGolfNiemannAbierto de ItaliaEugenio López-ChacarraPolideportivo

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