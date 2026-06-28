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    Un festejo que se hizo esperar: George Russell no cede ante la presión de Max Verstappen y triunfa en el GP de Austria

    El piloto de Mercedes fue perseguido durante toda la carrera por el neerlandés, sin embargo, logró sostener el primer puesto para festejar su segunda victoria en la temporada (no ganaba desde la fecha inaugural, en Australia).

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    George Russell gana el Gran Premio de Austria. Foto: Fórmula 1.

    Tuvieron que pasar 142 días para volver a ver un triunfo de George Russell en la Fórmula 1. Pese a que el británico ha sido un animador recurrente de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, había permanecido por varios meses bajo la sombra de su colega de escudería, el italiano Kimi Antonelli. No obstante, en el Gran Premio de Austria, el oriundo de King’s Lynn tuvo su premio después de una larga espera: celebró su segunda victoria de la campaña al sostener la ventaja tras una extensa persecusión de Max Verstappen. Con esto, Mercedes sigue dominando, tanto en la tabla general de pilotos como en constructores.

    Russell resiste y celebra después de cuatro meses

    La largada estuvo marcada por la alta temperatura, no solo por los 50,4°C que se percibían en la pista de Spielberg, sino que también en la apasionante lucha entre la dupla de Mercedes, los dos Ferrari y el Red Bull de Max Verstappen. Cuando se apagaron los semáforos, los pesos pesados batallaron para adelantarse y ganar posiciones.

    Russell, en su condición de líder, mantuvo el primer puesto. Sin embargo, en los puestos que lo acechaban, sí hubo cambios. Charles Leclerc, que estaba segundo, cayó al quinto por descuidar su carril. De esta forma, Hamilton se convirtió en escolta y Mad Max se ubicó tercero.

    Con la configuración de ese nuevo panorama sobre el emparrillado, la carrera se tornó ajustada. Cada vuelta parecía definirse por detalles, con Hamilton y Verstappen alternando la segunda casilla una y otra vez. Rápidamente vino a la memoria de los aficionados las constantes definiciones que protagonizaban hace unos años los dos campeones mundiales.

    Aquella disputa duró cerca de 26 vueltas, pero cambió cuando el británico se fue a los boxes por segunda vez para buscar neumáticos blandos (el piloto del Cavallino Rampante sufrió con la degradación de las ruedas a lo largo de toda la prueba, porque sobre la 42 tuvo que ir a los pits una vez más). Este retroceso de Lewis favoreció a que se metiera en la discusión el Mercedes de Antonelli y el McLaren de Oscar Piastri. Además, dejó el carril despejado para que Verstappen se ubicara como el único perseguidor de Russell.

    Acelerando como bólido y con el apoyo del público, el neerlandés pujaba para arrebatarle el sitial de privilegio al inglés. Pero no lo consiguió. Pese a la presión de tener al acecho al piloto de Red Bull, Russell se mostró imperturbable y mantuvo la diferencia. Se queda con el Gran Premio de Austria y vuelve a festejar por primera vez desde Australia, que fue la fecha inaugural de la temporada.

    De paso, el triunfo en el Red Bull Ring le permite estrechar la tabla de posiciones. Antonelli, que integró el podio (3°), llegó a los 171 puntos y se mantiene como puntero. Sin embargo, Russell pasó a ser segundo al alcanzar las 131 unidades. Ahora tendrá la oportunidad de seguir acercándose en Silverstone, circuito donde ejercerá de local. El Gran Premio de Gran Bretaña está programado entre el 3 y 5 de julio.

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