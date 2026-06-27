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    Fórmula 1: en Austria, Mercedes necesita dejar atrás sus fallas ante el alza de Hamilton

    Toto Wolff y su equipo deben superar los problemas de fiabilidad que les han impedido tener un rendimiento aún mejor, en una temporada en la que lideran. Por su parte, el siete veces campeón del mundo, hoy en Ferrari, parece ser el indicado para pelearle a Antonelli, pero deberá mejorar sus números en Austria si quiere meterle más presión al italiano.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: @MercedesAMGF1 en X.

    Spielberg recibe la octava carrera de esta temporada de la Fórmula 1, con un Kimi Antonelli aún escapado en la tabla del Mundial de Pilotos, a pesar de abandonar en Barcelona. Con los problemas de Mercedes, Lewis Hamilton aprovechó la oferta: se coronó en España, se posicionó en el segundo lugar de la competencia y se ofrece hoy como una de las alternativas más sólidas para ofrecerle resistencia a la estrategia de Toto Wolff, que no ha estado exenta de problemas.

    Austria es uno de los circuitos con más tradición. Consta de diez curvas, las que son seis a la derecha y cuatro a la izquierda. Serán 71 vueltas para recorrer un total de 306 kilómetros. La pista en los últimos años fue un terreno fértil para los pilotos británicos, ya que en 2024 se impuso George Russell, mientras que el año pasado el triunfador fue Lando Norris.

    Mercedes y sus fallas

    Parece insólito decir que las Flechas Plateadas están teniendo problemas esta temporada, cuando el que se supone sería su piloto número dos este año está liderando con 41 puntos de distancia. Sin embargo, los antecedentes están sobre la mesa. Primero fueron los problemas con el arranque que sufrió el mencionado Antonelli en las primeras seis carreras de la temporada, algo que lo perjudicó en distinta medida en cada una de ellas. De hecho, en el Gran Premio que abrió la temporada, en Australia, el W17 del italiano se quedó casi clavado en la largada y cedió varias posiciones.

    A esto, se sumaron las fallas en la batería de la unidad de potencia, un problema que generó un apagón eléctrico en el monoplaza y que fue el motivo de los retiros de Russell en Canadá y de Kimi en Barcelona. La fiabilidad está siendo un dolor de cabeza.

    Por ahora lideran con comodidad el Campeonato de Constructores con 262 puntos, a 72 de distancia del escolta Ferrari. Si quieren mantener la ventaja, Toto Wolff y su equipo tienen la tarea de corregir estas fallas.

    Foto: @MercedesAMGF1 en X.

    Hamilton, el que puede ofrecer resistencia

    Lewis Hamilton arribó en 2025 a Ferrari, pero hoy, luego de 31 carreras, vive su mejor momento con la escudería italiana. El siete veces campeón del mundo volvió a ganar una carrera luego de 686 días y su alza es evidente: terminó segundo en Canadá y en Mónaco, y luego obtuvo el mencionado triunfo en Barcelona.

    Este buen presente se explica, en parte, al cambio en el ingeniero de carrera, ya que Riccardo Adami fue reemplazado por Carlo Santi. A esto, el británico agrega que escucharon sus deseos para este año: “Los cambios que pedí y por los que presioné durante todo el año pasado se han realizado y ahora tengo el equipo adecuado a mi alrededor, ahora tengo el coche adecuado y puedo empezar a hacer lo que mejor sé hacer”.

    Foto: @ScuderiaFerrari en X.

    Lamentablemente, para sus pretensiones de meterle presión a Antonelli, Austria es uno de los circuitos en los que menos cómodo se siente. Así lo reflejan los números, ya que ganó solo dos de 14 carreras, una tasa de éxito del 14%. Tendrá que torcer esta tendencia si quiere seguir ratificando su alza.

    Más sobre:AutomovilismoFórmula 1MercedesLewis HamiltonFerrariAustriaGran Premio de Austria

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