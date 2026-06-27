Mercedes se anota con otra pole: George Russell doblega a los Ferrari y asoma como el favorito en el GP de Austria

Mercedes repite en lo alto de la Fórmula 1. Al igual que en la reciente sesión de Barcelona, George Russell se quedó con la pole position del Gran Premio de Austria y largará en la primera casilla para la carrera de este domingo.

El británico fue el más veloz sobre el emparrillado, gracias a una definición de infarto (incluso, llegó a ser investigado por la FIA para saber si su cronometraje era el correcto). Con un tiempo de 1:06.113, doblegó de forma ajustada a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que terminaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Kimi Antonelli, su compañero de escudería, finalizó cuarto, mientras que Max Verstappen protagonizó un accidente en la Q3 que fácilmente pudo costarle más caro. Pese al incidente, el neerlandés acabó quinto con su monoplaza Red Bull.

Ahora, si se habla del plano por equipos, Mercedes ratificó su amplio dominio en las pruebas de clasificación. De las ocho fechas que han transcurrido en el calendario del ‘Gran Circo’, la escudería inglesa se ha quedado con las ocho pole position en disputa. Son cuatro para Russell (Australia, Canadá, Barcelona y Austria) y cuatro para Antonelli (China, Japón, Miami y Mónaco).

Este domingo, a las 09:00 horas de Chile, se conocerá si vuelve a ser una lucha entre pilotos del mismo elenco, o si los miembros del Cavallino Rampante tienen algo que decir. Cabe remarcar que en España también fue el mismo panorama, pero Hamilton sorprendió al cortar con su sequía de más de dos años sin festejos.

Revisa la clasificación completa aquí: