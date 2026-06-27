SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Mercedes se anota con otra pole: George Russell doblega a los Ferrari y asoma como el favorito en el GP de Austria

    El piloto británico repitió el rendimiento que exhibió en la clasificación de Barcelona y largará en la primera casilla de la carrera de este domingo. Charles Leclerc y Lewis Hamilton le siguieron de cerca.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    George Russell obtiene la pole position en el GP de Austria. Foto: @F1/X.

    Mercedes repite en lo alto de la Fórmula 1. Al igual que en la reciente sesión de Barcelona, George Russell se quedó con la pole position del Gran Premio de Austria y largará en la primera casilla para la carrera de este domingo.

    El británico fue el más veloz sobre el emparrillado, gracias a una definición de infarto (incluso, llegó a ser investigado por la FIA para saber si su cronometraje era el correcto). Con un tiempo de 1:06.113, doblegó de forma ajustada a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que terminaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Kimi Antonelli, su compañero de escudería, finalizó cuarto, mientras que Max Verstappen protagonizó un accidente en la Q3 que fácilmente pudo costarle más caro. Pese al incidente, el neerlandés acabó quinto con su monoplaza Red Bull.

    Ahora, si se habla del plano por equipos, Mercedes ratificó su amplio dominio en las pruebas de clasificación. De las ocho fechas que han transcurrido en el calendario del ‘Gran Circo’, la escudería inglesa se ha quedado con las ocho pole position en disputa. Son cuatro para Russell (Australia, Canadá, Barcelona y Austria) y cuatro para Antonelli (China, Japón, Miami y Mónaco).

    Este domingo, a las 09:00 horas de Chile, se conocerá si vuelve a ser una lucha entre pilotos del mismo elenco, o si los miembros del Cavallino Rampante tienen algo que decir. Cabe remarcar que en España también fue el mismo panorama, pero Hamilton sorprendió al cortar con su sequía de más de dos años sin festejos.

    Revisa la clasificación completa aquí:

    PilotoEscuderíaTiempo Obtenido
    George RussellMercedes1:06.113
    Charles LeclercFerrari1:06.349
    Lewis HamiltonFerrari1:06.408
    Kimi AntonelliMercedes1:06.414
    Max VerstappenRed Bull Racing1:06.475
    Lando NorrisMcLaren1:06.502
    Oscar PiastriMcLaren1:06.511
    Isack HadjarRed Bull Racing1:06.632
    Liam LawsonRacing Bulls1:06.955
    Arvid LindbladRacing Bulls1:07.007
    Pierre GaslyAlpine1:07.223 (Q2)
    Gabriel BortoletoAudi1:07.293 (Q2)
    Oliver BearmanHaas1:07.523 (Q2)
    Nico HülkenbergAudi1:07.611 (Q2)
    Esteban OconHaas1:07.817 (Q2)
    Franco ColapintoAlpine1:08.171 (Q2)
    Carlos Sainz Jr.Williams1:08.252 (Q1)
    Alexander AlbonWilliams1:08.509 (Q1)
    Sergio PérezCadillac1:08.945 (Q1)
    Valtteri BottasCadillac1:09.030 (Q1)
    Fernando AlonsoAston Martin1:09.942 (Q1)
    Lance StrollAston Martin1:10.363 (Q1)

    Lee también:

    Más sobre:Fórmula 1Fórmula UnoF1George RussellMercedesLewis HamiltonCharles LeclercFerrariKimi AntonelliPolideportivoAutomovilismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía investiga robo de más de 37 mil dólares desde unidad policial de Carabineros en Colchane

    PNUD estima en 6.700 millones de dólares los daños por terremotos en Venezuela

    Discutió con Kast en Villarrica: dictan arraigo nacional para mujer formalizada por estafa en Iquique

    “Duro golpe para Irán y Hezbolá”: Netanyahu defiende acuerdo con Líbano que permite mantener tropas israelíes

    Incautan 231 kilos de cocaína y pasta base durante controles en rutas secundarias cerca de Taltal

    Amplían detención de imputado por femicidio en Labranza: Fiscalía espera informe de autopsia para formalizarlo

    Lo más leído

    1.
    En plena disputa por ser goleador: Scaloni confirma la suplencia de Lionel Messi en duelo entre Argentina y Jordania

    En plena disputa por ser goleador: Scaloni confirma la suplencia de Lionel Messi en duelo entre Argentina y Jordania

    2.
    Irán rozó la clasificación directa en el grupo G: Bélgica y Egipto pasan a dieciseisavos de final del Mundial

    Irán rozó la clasificación directa en el grupo G: Bélgica y Egipto pasan a dieciseisavos de final del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Se esperan hasta -4°C: seis regiones enfrentarán bajas temperaturas este fin de semana largo

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Argelia vs. Austria en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Jordania vs. Argentina en TV y streaming

    Fiscalía investiga robo de más de 37 mil dólares desde unidad policial de Carabineros en Colchane
    Chile

    Fiscalía investiga robo de más de 37 mil dólares desde unidad policial de Carabineros en Colchane

    Discutió con Kast en Villarrica: dictan arraigo nacional para mujer formalizada por estafa en Iquique

    Incautan 231 kilos de cocaína y pasta base durante controles en rutas secundarias cerca de Taltal

    Inteligencia territorial temprana: cruzar datos públicos para anticipar conflictos en proyectos
    Negocios

    Inteligencia territorial temprana: cruzar datos públicos para anticipar conflictos en proyectos

    Un acuerdo para crecer, no para una “cambiatón tributaria”

    Los planes de Salcobrand al 2030

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio
    Tendencias

    El cerebro puede seguir mejorando hasta los 90 años, según un reciente estudio

    ¿Por qué tantos edificios colapsaron tras el doble terremoto en Venezuela? Esto dice una ingeniera sísmica

    No todas las grasas son iguales: cuál aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 y cuál ayuda a combatir la enfermedad

    Mercedes se anota con otra pole: George Russell doblega a los Ferrari y asoma como el favorito en el GP de Austria
    El Deportivo

    Mercedes se anota con otra pole: George Russell doblega a los Ferrari y asoma como el favorito en el GP de Austria

    Uruguay explota por la decepción en el Mundial: AUF cancela chárter y los jugadores deberán volver en vuelos comerciales

    Pese a una jornada errática: Joaquín Niemann queda como escolta en el Abierto de Italia y luchará por el título el domingo

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono
    Tecnología

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    El libro recomendado: los esenciales cuentos de John Cheever
    Cultura y entretención

    El libro recomendado: los esenciales cuentos de John Cheever

    La casa del dragón T3: A prueba de fuego

    ReLoad: Metallica vuelve sobre su época más controvertida

    PNUD estima en 6.700 millones de dólares los daños por terremotos en Venezuela
    Mundo

    PNUD estima en 6.700 millones de dólares los daños por terremotos en Venezuela

    “Duro golpe para Irán y Hezbolá”: Netanyahu defiende acuerdo con Líbano que permite mantener tropas israelíes

    Venezuela eleva a 1.430 los fallecidos y los heridos llegan a 3.238 tras los terremotos

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento
    Paula

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención