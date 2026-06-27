Pese a una jornada errática: Joaquín Niemann queda como escolta en el Abierto de Italia y luchará por el título el domingo

Este sábado, Joaquín Niemann sufrió un leve retroceso en la clasificación del Abierto de Italia. El chileno llegaba a la penúltima jornada en la cima, tras dos rondas brillantes de 64 y 63 golpes. Sin embargo, cometió una serie de errores, sobre todo en el segundo tramo de la prueba, y cedió el liderato.

El talagantino se anotó con un registro de 71 impactos, par de cancha, para mantenerse con un acumulado de -15. En el desglose de su rendimiento, tuvo un inicio bastante auspicioso al conseguir birdies en los hoyos 1, 2, 5, 7 y 8 (sobre el cierre, sumó uno en el 17). No obstante, los bogeys en el 3, 10,11,12,15 y 18 lo terminaron por alejar de la punta del certamen y lo posicionaron como escolta. Quedó empatado con el inglés Matt Wallace.

El que no desperdició esta errática jornada del deportista nacional fue el español Eugenio López-Chacarra. El ibérico firmó una tarjeta de -17, dejando abierta la definición para este domingo.