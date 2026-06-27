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    ¿Denunciará el Sindicato de Árbitros? Informe de José Cabero omite duro reproche de Francisco González ante Colo Colo

    El juez del encuentro que se disputó en el estadio Monumental no consignó el reclamo del extremo rancagüino en el choque que se disputó en el Monumental.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Francisco González disputa el balón con Diego Ulloa (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    El término del partido entre Colo Colo y O’Higgins, en el Monumental, fue caliente. El capitán celeste, Alan Robledo, buscó a Joaquín Sosa para encararlo, mientras los albos celebraban al juvenil Felipe Raipán por su primer gol en el profesionalismo.

    En otro lado de la cancha, los rancagüinos descargaban su ira contra el arbitraje de José Cabero. Francisco González, figura del equipo de Lucas Bovaglio, se acercó a los jueces asistentes Alejandro Molina y Diego Gamboa. Entre el tumulto y los gritos, se escuchó nítidamente el reclamo: “Se están cagando en el laburo nuestro”. Lucas Bovaglio, previendo complicaciones, intentaba alejar a los suyos.

    ¿Denunciará el Sindicato de Árbitros? Informe de José Cabero omite duro reproche de Francisco González ante Colo Colo

    Cabero no incluyó el reproche en el informe del encuentro, que está disponible en las plataformas oficiales de la ANFP. De hecho, de acuerdo al documento, el choque entre albos y rancagüinos tuvo escasas situaciones de relevancia para consignar. “Ser culpable de conducta violenta. Da un golpe con su antebrazo en el rostro del adversario. Esto, no estando el balón en contexto de disputa”, consigna en el caso de la expulsión de Robledo, en los 90′+6.

    También apunta la amonestación a Fernando Ortiz. “Por desaprobar en reiteradas ocasiones decisiones arbitrales”, especifica.

    Sin embargo, pese a contar con la opción de advertir por distintos medios la expresión de González, no la considera.

    Francisco González. (Foto: Photosport)

    El caso Correa

    Cabero actuó de forma distinta a Nicolás Gamboa, quien se valió de una entrevista posterior al duelo con Huachipato, por la Copa de la Liga, para acusar a Javier Correa, quien terminó recibiendo cuatro fechas de suspensión por la infracción al artículo 68º, letra a) del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP. El Tribunal de Disciplina determinó que el ariete argentino había ofendido al árbitro, una de las opciones que consigna la disposición.

    Sin embargo, resta por conocer qué conducta adoptará el Sindicato de Árbitros, que intentó, fallidamente, arremeter en contra del delantero de Colo Colo. La entidad gremial, que preside Cristián Droguett, hizo llegar una denuncia al tribunal. Sin embargo, la corte deportiva la declaró “inadmisible”. “No tener titularidad de acción, conforme al artículo 18º del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP“, respondió. Es decir, el sindicato no figura entre quienes pueden actuar como denunciantes, según el artículo 18º del Código de Procedimientos y Penalidades de la entidad que rige al fútbol profesional.

    Más sobre:Colo ColoO'HigginsFrancisco GonzálezJosé CaberoJavier CorreaFútbolFútbol Nacional

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