“Se están cagando en el laburo nuestro”: la furia de O’Higgins contra el arbitraje ante Colo Colo en la Copa Chile

Una vez que José Cabero pitó el final del partido, en el Monumental se produjo una mezcla de emoción y tensión. Por un lado, el llanto de un adolescente, Felipe Raipán, que le salvó la noche a Colo Colo y que le permitió ganar por 3-2 a O’Higgins, por la fase de grupos de la Copa Chile. Por el otro, estaba la furia de los de Rancagua con el cuerpo arbitral, al mismo tiempo que el capitán visitante, Alan Robledo, buscaba a Joaquín Sosa para encararlo.

Los dos mencionados defensores se encontraron varias veces en el partido, pero la situación escaló en los descuentos. Antes de un tiro de esquina, Robledo le arrojó un manotazo hacia atrás al uruguayo, que cayó al césped tomándose el rostro. Cabero le mostró la roja al futbolista de O’Higgins, quien no se quería ir de la cancha. Caminó por el costado del campo de juego antes de salir y, al mismo tiempo, se continuaba hablando en malos términos con Sosa.

Cuando acabó el compromiso, el capitán forastero se fue a buscar al central albo. La situación fue contenida por el resto de sus compañeros. En otro lado de la cancha, Francisco González, de gran año en el equipo de la Sexta Región, se acercó a los jueces asistentes Alejandro Molina y Diego Gamboa. Entre el tumulto y los gritos, se alcanzó a escuchar que les reclamó: “Se están cagando en el laburo nuestro”. Lucas Bovaglio, por su parte, intentaba alejar a sus jugadores de los árbitros.

Ortiz, también molesto

Sin embargo, en Colo Colo también acabaron molestos con el arbitraje. Durante el partido, el entrenador Fernando Ortiz tuvo un diálogo con el cuarto juez Mario Salvo.

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Después del duelo, el estratega argentino disparó: “Las cosas que se comunican y cómo se expresan no son las correctas. Ya van reiteradas ocasiones en que no son las adecuadas. Que el respeto se mutuo”, denunció.

Cabe destacar que hace algunas semanas Colo Colo y Universidad de Chile ya habían manifestado su disconformidad por la forma en que los árbitros se relacionaban con los cuerpo técnicos y jugadores. Consideran que existen faltas de respeto.