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    Un sancionado duramente, un juez viral y uno de Primera B: así es el Sindicato de Árbitros que denunció a Javier Correa

    La entidad gremial que agrupa a quienes aplican el reglamento en el fútbol chileno adoptó un rol protagónico después del informe del juez Nicolás Gamboa acerca del delantero de Colo Colo. La instancia la preside Cristián Droguett.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Cristián Droguett, presidente del sindicato de árbitros, en un partido (Foto: Photosport) JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Javier Correa se perderá los próximos cuatro partidos de Colo Colo en la Liga de Primera. El goleador albo fue sancionado por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina por los duros comentarios que emitió respecto del desempeño del juez Nicolás Gamboa, en un duelo válido por otra competencia: el choque ante Huachipato, en Talcahuano, por la Copa de la Liga. Al terminarse la participación del Cacique en ese certamen, el castigo se traspasa a la principal competencia del fútbol nacional.

    Las declaraciones del delantero argentino fueron consignadas en el informe que Gamboa derivó a la corte deportiva, después de advertirlas en Cacique Pasión, un medio partidario en internet. A ese documento oficial, se sumó otra ofensiva: la que inició el Sindicato de Árbitros de la ANFP, que también denunció al atacante.

    Un sancionado duramente, un juez viral y uno de Segunda: así es el Sindicato de Árbitros que denunció a Javier Correa

    La entidad gremial, que también utiliza como denominación la sigla Arbifup, es dirigida por una directiva compuesta por tres integrantes. De hecho, fue en su cuenta en Instagram donde apareció la bullada respuesta de los ‘fisicoculturistas y más fachas’, en respuesta a las críticas del técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero.

    El presidente es Cristián Droguett, reelecto en el cargo en mayo, con el 39,7 por ciento de los sufragios. Como tesorero actúa Cristián Espíndola, por quien votó el 24,5 por ciento de los afiliados. El secretario es Juan Comas, quien concentró el 20,9 por ciento de las preferencias.

    Cristián Droguett, en acción como juez principal (Foto: Agenciauno) FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

    Droguett fue quien se refirió públicamente a la acción contra Correa. "Efectivamente ingresamos una denuncia por las declaraciones del señor Javier Correa“, dijo el 10 de junio, a Redgol, a modo de confirmación. Luego, justificó la acción. ”Sabemos que estamos expuestos a la crítica y es completamente válido, pero no es la forma como se realizó esta vez“, expresó.

    Antecedentes controvertidos

    Droguett fue parte de uno de los escándalos arbitrales más recordados del último tiempo. En mayo de 2022, el Tribunal de Disciplina lo sancionó con 30 fechas de suspensión, producto de su participación en el complot para desestabilizar a Javier Castrilli, quien ocupaba la presidencia de la Comisión de Árbitros.

    La investigación, liderada por Miguel Ángel Valdés, el Oficial de Cumplimiento de la ANFP, exculpó al juez Francisco Gilabert, quien dirigió el bullado partido entre Huachipato y Copiapó, pero también determinó sanciones para el asistente Felipe Jerez (40 fechas) y Mario Vargas, quien ofició como Quality Manager del VAR en Talcahuano, recibió 30 duelos de suspensión.

    Espíndola tiene otra cualidad. En la Copa Libertadores de Futsal, de 2023, se transformó en un personaje viral en las redes sociales producto de una particular situación: la moneda que utilizó para realizar el sorteo en un choque entre Real Antioquia y Joiville. Las caras de la ficha estaban adornadas por dos de las figuras emblemáticas de la serie japonesa Supercampeones: Oliver Atom y Steve Hyuga.

    Comas, en tanto, aparece categorizado en el sitio oficial de la ANFP como uno de los árbitros facultados para dirigir en la Segunda División, la tercera categoría del fútbol nacional, aunque, en la práctica, también se desempeña en la Primera B.

    Más sobre:Colo ColoJavier CorreaSindicato de ÁrbitrosCristián DroguettJuan ComasCristián EspíndolaFútbolFútbol Nacional

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