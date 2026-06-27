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    A 10 años de la Copa América Centenario: la discusión entre Pizzi y el plantel que abrió el camino de la Roja al título

    Una reunión entre el técnico y los referentes de la Generación Dorada fue clave para la historia de la Selección en su segundo trofeo continental.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    A 10 años de la Copa América Centenario: la discusión en Estados Unidos que abrió el camnino de la Roja al bicampeonato. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El título de la Copa América Centenario de la Roja cumplió 10 años este viernes. Un torneo donde Chile fue de menos a más y que tuvo un punto de inflexión clave que fue revelado por Johnny Herrera. El exguardameta contó hace un tiempo que se realizó una conversación entre el plantel de la Selección y el técnico Juan Antonio Pizzi que cambió el rumbo del equipo.

    Pizzi asumió la dirección técnica de Chile el 29 de enero de 2016, luego de la salida de Jorge Sampaoli. Su llegada se produjo pocos meses después de la obtención de la primera Copa América y con el desafío de mantener el nivel de la Generación Dorada.

    El comienzo del entrenador no fue favorable. Debutó con una derrota por 2-1 ante Argentina por las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y luego derrotó a Venezuela. Sin embargo, sumó caídas en amistosos ante Jamaica y México. En sus primeros cuatro encuentros como entrenador acumuló tres derrotas.

    Ese escenario también se trasladó a la Copa América Centenario. Chile perdió por 2-1 frente a Argentina en el estreno, derrotó por el mismo marcador a Bolivia y llegó a la última fecha de la fase de grupos con la obligación de vencer a Panamá para asegurar la clasificación a los cuartos de final. En ese contexto, se dio la reunión que recordó Herrera. Ahí se modificó la propuesta futbolística de la selección chilena.

    Chile fue bicampeón de América en Estados Unidos. MEXSPORT/PHOTOSPORT

    “Pizzi nos junta y nos preguntó: ‘¿Qué les pasa?’. Tenía confianza con él, había hablado conmigo y era bien abierto. Nos pregunta eso incluso punteando a algunos de los estandartes de la Selección”, señaló el exarquero.

    El exarquero explicó que la respuesta de los referentes del plantel fue directa. “Ellos contestaron: ‘Lo que nos pasa a nosotros es que no jugamos de esa forma, nosotros vamos para adelante’”, relató.

    Chile venció por 4-2 a Panamá y avanzó a la ronda de los ocho mejores. Para Herrera, ese partido marcó un punto de inflexión. “Después de ese partido, Chile comenzó a jugar hacia adelante con todo y eso conllevó en el bicampeonato de América. Así de simple”, sostuvo.

    Tras superar la fase de grupos, la Roja protagonizó uno de los resultados más recordados de su historia al derrotar por 7-0 a México en los cuartos de final. Luego eliminó a Colombia con un triunfo por 2-0 en semifinales.

    La definición volvió a enfrentar a Chile con Argentina, casi un año después de la final disputada en Santiago. El encuentro terminó igualado sin goles tras los 90 minutos y el tiempo suplementario, por lo que el campeón se resolvió mediante lanzamientos penales. En la tanda, Chile se impuso por 4-2 y consiguió su segundo título consecutivo de Copa América, convirtiéndose en bicampeón continental.

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