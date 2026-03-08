En un intenso duelo entre Mercedes y Ferrari: la Fórmula 1 inicia con el triunfo de George Russell en el GP de Australia

Se encendieron los motores. Arrancó la esperada temporada 2026 de la Fórmula 1, con un nuevo reglamento en torno a la construcción de los monoplazas y la inclusión de Audi y Cadillac como nuevas escuderías sobre el emparillado. En ese marco, el Gran Premio de Australia fue el escenario designado para albergar el estreno de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial y el británico George Russell tuvo el privilegio de festejar como el gran triunfador en Oceanía.

El piloto de Mercedes protagonizó un intenso duelo con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos de Ferrari. Sin embargo, se alzó como el gran vencedor una vez que tomó la cima en el circuito de Albert Park, en Melbourne. Su colega de equipo, el italiano Kimi Antonelli, lo secundó y firmó el 1-2.

Por otro lado, uno de los momentos más llamativos de la jornada estuvo a cargo de Oscar Piastri, que pasó de ser el gran favorito por su condición de anfitrión a protagonizar un insólito accidente. Esto y más dejó la primera fecha del calendario.

Del accidente de Piastri a la lucha de Russell con los Ferrari

Había mucha expectación en Australia. No solo se trataba de la primera carrera del año, sino que representaba la posibilidad de que Piastri, como local, se convirtiera en el primer oceánico de la historia en ganar en casa.

El corredor de McLaren estaba ante la gran chance para empezar con el pie derecho, sobre todo, luego de un 2025 en el que dejó escapar el campeonato sobre la recta final pese a liderar el torneo en gran parte de la campaña.

Sin embargo, aquella presión pareció pasarle la cuenta de entrada, porque el australiano cometió un error insólito cuando apenas se llevaba a cabo la vuelta de preparación: en una maniobra de novato, Piastri perdió el control de su vehículo y quedó fuera de la competencia. Ni siquiera se alcanzó a formar.

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/5prGby7dNC — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Con la sorpresa y decepción inundando las tribunas, no quedó otra opción que dar vuelta la página y enfocarse en los otros pilotos. Allí, George Russell y Charles Leclerc comenzaron a llenarse de miradas, pues eran los favoritos de cara a la largada.

Y así terminó siendo. Cuando se apagaron los semáforos, Leclerc no dudó en realizar una declaración de intenciones y asaltó el liderato. En las primeras vueltas, el monegasco alternó la cima con russell, anticipando una lucha palmo a palmo en el circuito de Albert Park.

Los intercambios de ventaja se dieron en las vueltas iniciales hasta que, en la novena, Leclerc se puso a la vanguardia y comenzó a liderar sobre el emparrillado. Asimismo, de cerca estaban Hamilton (3°) y Antonelli (4°), dando cuenta de la batalla entre Ferrari y Mercedes.

Al cabo de la 13, los Mercedes entraron a los pits, mientras que los de Ferrari apostaron por seguir sobre el asfalto para extender la distancia. Aquello no le gustó a Hamilton, quien le dijo a su equipo por la radio que uno de los dos pilotos tuvo que haber entrado a boxes para gestionar las cargas de los neumáticos.

Incluso, tuvieron la chance de realizar los ajustes en la 19, sobre todo tras la entrada del Virtual Safety Car por un abandono de Valtteri Bottas. Sin embargo, optaron por seguir. Una decisión arriesgada, pero que entregaba una señal: en el Cavallino Rampante iban a extremar recursos para conseguir la primera victoria en el arranque de la temporada.

Así transcurrieron 26 vueltas, hasta que Leclerc decidió ingresar a los boxes. Mientras tanto, Hamilton servía como escudo para evitar que la dupla de Russell y Antonelli pasaran al frente. Pero lo cierto es que el desgaste del monoplaza de Lewis iba a pasar factura. Poco pudo aguantar el británico ante la arremetida de su compatriota, pues rápidamente le cedió el primer lugar y, por culpa de su tardía entrada en los pits (en la vuelta 30), quedó a más de 20 segundos.

Una vez se invirtieron los papeles, no hubo tiempo para más cambios en la parte alta. Con la cima en su poder, Russell no la soltó más y gestionó de manera perfecta la distancia frente a la cercanía de los Ferrari. Antonelli, en su papel de contención, también mantuvo a raya a los de la escudería italiana y firmó un doblete que ilusiona a Mercedes en este arranque del 2026.

GEORGE RUSSELL WINS IN MELBOURNE! 🏆👏



An incredibly strong drive from the Mercedes driver to lead home a 1-2 for the team 🤩#F1 #AusGP pic.twitter.com/8rHtSsFREe — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Con este triunfo, el equipo británico se puso en la vanguardia de la tabla de pilotos y constructores. Ahora, van con el ánimo por las nubes a la siguiente jornada: el Gran Premio de China, del 13 al 15 de marzo, será la próxima parada.