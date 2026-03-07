SUSCRÍBETE
    Cambios en los coches y un motor que genera dudas: la temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca en Australia

    Este fin de semana Melbourne recibirá la carrera inaugural del campeonato. Los ajustes que llegan con la intención de mejorar la competitividad provocan incertidumbre en el inicio.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @f1 / X.

    La temporada 2026 de la Fórmula 1 arrancará este domingo con el Gran Premio de Australia. El campeonato esta vez sorprende con varios cambios reglamentarios y de componentes que buscan mejorar la competitividad de los pilotos, aunque generando algunas dudas.

    Una de las modificaciones significativos que se podrán apreciar este año es el hecho de que se presentarán sobre la pista monoplazas más cortos, angostos y livianos. A diferencia del año anterior, los vehículos serán 20 centímetros más cortos y 10 cm más angostos. Con esto se busca que los pilotos tengan mayor espacio sobre la pista para facilitar los adelantamientos, en la teoría.

    El peso también se reducirá. Serán cerca de 30 kilos menos los que tendrá cada auto. Ello permitirá que los monoplazas tengan un mejor giro en las curvas y facilitar los movimientos al momento de cambiar de línea o trayectoria. También los neumáticos son más estrechos, lo que conlleva un aumento en la aerodinámica.

    Quizás uno de los puntos más polémicos, y que dejó inconformes a los pilotos en las prácticas de pretemporada, es el de los motores. En 2026 toda la estructura es nueva. A esto se suma que la mitad de la potencia obtenida vendrá de un motor a combustión y la otra, desde uno eléctrico. (Cabe señalar que en 2025 la proporción era 80% de combustión y 20% eléctrico).

    Por ello, los mecánicos deberán estar atentos a las telemetrías para encontrar el punto máximo de fiabilidad posible para evitar abandonos. Así, se puede esperar que algunos equipos terminen sufriendo al comprobar cuáles son los límites de cada motor en cada una de las pistas.

    Relacionado a lo anterior está el hecho de que la gestión de la energía será incluso más importante que la velocidad máxima que puedan alcanzar los monoplazas. Con la utilización del motor eléctrico se logrará una mayor potencia, pero la batería se desgastará más rápido.

    Esto significa a grandes rasgos que en partes de la carrera los conductores deberán ahorrar energía, en especial en las rectas largas y buscar los momentos para recargar electricidad, lo que principalmente ocurre en las frenadas fuertes o al momento de levantar el pie del acelerador.

    Para compensar, ahora se implementará una nueva herramienta para los sobrepasos. En los últimos diez años se utilizó el llamado DRS. Cuando dos pilotos se encontraban en una zona habilitada a menos de un segundo, quien venía atrás podía abrir el alerón trasero, lo que generaba menos resistencia y una mayor velocidad para concretar un adelantamiento.

    No obstante, ahora todos los autos podrán abrir el alerón trasero y delantero en zonas preestablecidas, sin importar la posición en la pista.

    Y entonces, ¿cómo pueden concretar los adelantamientos? La respuesta está otra vez en el motor eléctrico. Los pilotos tendrán acceso a un extra de potencia cuando estén cerca de otro auto presionando un botón en el volante.

    Foto: @f1 / X.

    Novedades en la clasificación y largada

    También destacan cambios en la clasificación y largada. Debido al incremento de escuderías a 11 tras el ingreso de Cadillac con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como pilotos, ahora más pilotos quedarán eliminados en las fases iniciales de Q1 y Q2. El número de eliminados por sesión será a partir de ahora seis en vez de cinco y

    La Q3, en tanto, se mantendrá con diez competidores en la búsqueda de la pole, pero con un minuto adicional, lo que permitirá a los equipos tener más margen para preparar la vuelta final y evitar el tráfico en pista.

    Para el arranque de la competencia, los pilotos tendrán cinco segundos más para preparar la salida y evitar problemas en los autos, ya que las nuevas unidades de potencia han tenido algunos inconvenientes mecánicos al momento de iniciar las prácticas de largada.

    Con ello se espera dar tiempo a los conductores para encontrar las revoluciones óptimas de la largada considerando que el cambio de la unidad trae consigo un mayor tiempo de respuesta a la aceleración.

    El calendario

    Para la temporada 2026 el calendario de la Fórmula 1 contempla un total de 24 Grandes Premios, teniendo como punto de partida el de Australia a disputarse este domingo y teniendo a Abu Dhabi como cierre estelar. De estas, seis tendrán el formato de carrera sprint.

    Claro que la gran duda que acecha a la competencia será qué ocurrirá en abril con los GP de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico que se ha extendido en e Golfo Pérsico. De hecho, hace algunos días, a modo de represalia, Irán bombardeó una base estadounidense ubicada en la región de Juffair, Manama, en Baréin, a solo 20 kilómetros del circuito de Sakhir.

    En aquel momento Daily Mail dio cuenta de que en caso de que el conflicto escale “los responsables de la F1 tienen planes de contingencia en caso de que la agitación en la región obligue a cambiar de sede para mantener su campeonato mundial de 24 carreras”.

    La desafiante temporada 2026

    • 05-08 de marzo, GP Australia, Melbourne
    • 13-15 de marzo, GP de China, Shanghai - Sprint
    • 27-29 de marzo, GP de Japón, Suzuka
    • 10-12 de abril, GP de Bahréin, Sakhir
    • 17-19 de abril, GP de Arabia Saudita, Jeddah
    • 01-03 mayo, GP de Miami, Miami - Sprint
    • 22-24 de mayo, GP de Canadá, Montreal - Sprint
    • 05-07 de junio, GP de Mónaco, Mónaco
    • 12-14 de junio, GP de España, Barcelona
    • 26-28 de junio, GP de Austria, Spielberg
    • 03-05 de julio, GP de Reino Unido, Silverstone - Sprint
    • 17-19 de julio, GP de Bélgica, Spa-Francorchamps
    • 24-26 de julio, GP de Hungría, Budapest
    • 21-23 de agosto, GP de Países Bajos, Zandvoort - Sprint
    • 04-06 de septiembre, GP de Italia, Monza
    • 11-13 de septiembre, GP de Madrid, Madrid
    • 25-27 de septiembre, GP Azerbaiyán, Bakú
    • 09-11 de octubre, GP de Singapur, Singapur - Sprint
    • 23-25 de octubre, GP de Estados Unidos, Austin
    • 30-01 de noviembre, GP de Ciudad de México, CDMX
    • 06-08 de noviembre, GP de Brasil, São Paulo
    • 19-21 de noviembre, GP de Las Vegas, Las Vegas
    • 27-29 de noviembre, GP de Qatar, Lusail
    • 04-06 de diciembre, GP de Abu Dabi, Yas Marina
