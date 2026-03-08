Las Diablas hacen historia: vencen en penales a Japón, van por el título y clasifican al Mundial de Hockey Césped

La Selección Chilena de Hockey Césped se mete en la historia grande del deporte nacional. Tras igualar de forma dramática por 1-1 ante Japón (con un gol al último minuto), las Diablas triunfaron en la tanda de penales shootouts y consiguieron clasificar al Mundial.

Gracias a este recorrido invicto, se ganaron el derecho de luchar por el título ante Australia, este domingo por la tarde.

Gloria mundialista

El Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional era una caldera. Un lleno total esperaba por las Diablas, que tenían en sus manos la posibilidad de inscribirse en la historia: con un triunfo ante el combinado asiático no solo se metían en la final de las Qualifiers Santiago 2026, sino que también clasificaban al Mundial de la categoría.

Con esa misión por delante, las jugadoras del elenco nacional salieron decididas a hacer valer la localía y timbrar rápidamente el boleto al certamen planetario. Sin embargo, pese a la iniciativa y el apoyo del público, se encontraron con el sorpresivo asedio de las niponas en el primer cuarto. La escuadra visitante dominó las acciones de entrada y consiguió marcar a través de un disparo de Hanami Saito, tras un córner corto a los 13′.

En el segundo cuarto fue el momento de una leve reacción para Chile, que pasó a controlar el trámite en los minutos previos a la pausa del entretiempo. En ese contexto, Agustina Solano tuvo una ocasión que pudo significar la igualdad transitoria, pero el remate se marchó desviado tras el despeje de una defensa japonesa.

El repunte que se exhibió en aquella etapa fue un aviso de lo que ocurriría en el complemento. Y es que luego de un tercer cuarto de mucha refriega, el equipo chileno se envalentonó con el empuje de la afición y mostró una cara totalmente agresiva sobre el epílogo.

Así, a un minuto del final, y tras varios intentos por quebrar el cerrojo visitante, el elenco criollo logró el empate: Doménica Ananías instaló el 1-1 y mandó la definición a los shootouts.

En la muerte súbita, el ambiente heroico se extendió: con una notable intervención de la golera Natalia Salvador, Chile se impuso por 2-0 e irá por la corona este domingo.