Super Rugby Américas: un sólido Peñarol barre con Selknam y se queda con el Clásico Sudamericano

Una nueva versión del Clásico Sudamericano se disputó en el Estadio Charrúa de Montevideo. En la capital uruguaya, Peñarol consiguió su primera victoria en la Super Rugby Américas a costa de Selknam. Los locales se impusieron por 40-27.

El equipo dirigido por Jake Mangin llegó al tradicional duelo del rugby sudamericano, reflejo de la rivalidad entre los Cóndores y los Teros a nivel de selecciones, con la obligación de ganar. Era necesario sumar para no despegarse de los líderes. Al mismo tiempo, los orientales lo hicieron con la obligación de vencer, ya que llegaron sin puntos al encuentro, a diferencia de los cinco de la franquicia nacional.

Peñarol arrancó de mejor forma, imponiendo su potencia física. Joaquín Myszka (11′) anotó el primer try del partido tras un line y maul. Justo Ferrario completó la conversión.

Tomás Salas (25′) respondió y descontó con un penal. Sin embargo, los uruguayos hicieron daño tras una amarilla a Jorge Delgado que dejó a los Cóndores con uno menos. La fórmula para hacer daño fue la misma: try de Myszka (28′) y conversión de Ferrario.

Un peñarol ampliamente superior

Selknam sufrió numerosas pérdidas en su intención por encontrar volumen de juego. Los uruguayos se vieron mejor en las diferentes facetas de juego, sacando ventaja principalmente en las formaciones fijas. Se impusieron constantemente en el scrum y en el line. Fue un dominio amplio por media hora.

No obstante, los uruguayos bajaron el ritmo y la franquicia nacional tuvo sus mejores momentos. También comenzó a trabajar de mejor forma este ítem, principalmente el line y maul. Así llegó un try clave en el cierre del primer tiempo gracias a la irrupción y potencia de Alan Pedrol (38′). Salas impactó en el palo su remate y no pudo recortar distancia. El partido se fue al descanso 14-8.

Selknam salió de los vestuarios con las revoluciones altas, pero Peñarol rápidamente cortó el envión. Pick and go y try de Alfonso Perillo (45′) y Ferrario completó para estirar la diferencia.

Sin embargo, Santiago Wood (49′) aprovechó un gran kick y un error de la defensa charrúa para anotar. Salas ahora sí pudo completar la conversión y la franquicia chilena se volvió a meter en el partido.

Selknam estaba al acecho, pero le fue imposible encontrar los caminos ante una férrea y ordenada defensa de Peñarol, que volvió a golpear. Tras una gran jugada, Tomás Baca Castex (55′) se filtró entre la zaga y anotó. Ferrario, como casi toda la tarde, no falló.

Esto terminó por ser la sentencia para la franquicia nacional. Los charrúas recuperaron sus mejores sanciones y volvieron a conseguir un nuevo try, inclinando el partido. Sebastian Perez (60′) anotó y Ferrario esta vez sí erró. No obstante, se recompuso mediante un penal. La diferencia era abismal.

Selknam (72′) descontó gracias a un try de Lucas Berti, de lo mejor del equipo visitante. Otro try de Tomás Baguley (75′) y la conversión de Berti sirvieron para maquillar el resultado, pero no alcanzó y el marcador fue de 40-27. La franquicia nacional se enfrentará ante Dogos XV en la cuarta jornada de la Super Rugby Américas, el sábado 14 de marzo.