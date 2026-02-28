Selknam lucha hasta el final contra Yacaré para registrar el primer triunfo de la temporada en el Súper Rugby Américas

El arranque de Selknam en el Súper Rugby Américas no fue el mejor. La semana pasada la escuadra austral terminó sufriendo una dura caída por 41-13 contra Tarucas en Argentina.

Por lo mismo, la escuadra nacional a cargo del head coach Jake Mangin se preparó con todo para enfrentar la segunda jornada de competencias, consiguiendo una revitalizadora victoria por 34-32 ante Yacaré XV.

Selknam estableció las diferencias desde el arranque del match. El primer try del partido llegó recién en el minuto 3 gracias al poderío ofensivo de Cristóbal Game para anotar los primeros cinco puntos. Matías Garafulic, en tanto no pudo sumar desde la banda de conversión.

Si bien los paraguayos respondieron pronto con un penal para descontar, Alfonso Escobar en los 16′ aumentó la diferencia. Garafulic esta vez estuvo preciso y dejó el marcador 12-3 a favor de los locales.

Cinco minutos más tarde el marcador de la cancha del Saint George’s College volvió a moverse. Escobar volvió a apoyar para los chilenos que en los 27′ no pudieron frenar a Matías Muniagurria quien anotó el primer ensayo para la visita tras una pérdida en la media cancha dejando el resultado parcial en 17-10.

Y a dos minutos del cierre de la primera etapa, la combinación del try de Salvador Lues tras recibir un ruck y la conversión de Garafulic, el marcador registraba un 24-10 a favor de Selknam para poder encarar la segunda mitad del partido con algo más de calma.

Sin embargo, esta ventaja se redujo en los primeros 20 minutos del complemento. El try de Valentino Marciali en los 55 junto a la conversión de Joaquín Lamas más el apoyo de Valentino Quattrochi dejó a los australes con una ventaja de solo dos puntos.

La escuadra nacional siguió batallando contra el desgaste físico y terminó sufriendo más de la cuenta en los últimos diez minutos. De hecho, en los 64′ un penal a cargo de Paco Lamas dejó arriba a los guaraníes.

Lucha hasta el final

El cuerpo técnico de Yacaré y sus jugadores sabían que la ventaja era mínima, por lo que intentaron mover el balón con seguridad para dar el golpe final ante un Selknam que comenzaba a desesperarse.

Y aquello ocurrió en los 71′. Manuel Rodario y Joaquín Lamas sumaron otros siete puntos para los visitantes que quedaron arriba por 24-32.

A cinco del final, tras una gran jugada comandada por Rodrigo Fernández, la ovalada acabó en los brazos de Domingo Saavedra quien apoyó y permitió que Juan Cruz Reyes dejara el marcador 31-32, encendiendo la ilusión de los nacionales que luego, a través de un penal, consiguieron quedarse con la victoria por 34-32.