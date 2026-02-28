SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Selknam lucha hasta el final contra Yacaré para registrar el primer triunfo de la temporada en el Súper Rugby Américas

    La escuadra austral superó por 34-32 al elenco paraguayo por la segunda fecha del campeonato en el Saint George's College.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @selknam.rugby / Instagram.

    El arranque de Selknam en el Súper Rugby Américas no fue el mejor. La semana pasada la escuadra austral terminó sufriendo una dura caída por 41-13 contra Tarucas en Argentina.

    Por lo mismo, la escuadra nacional a cargo del head coach Jake Mangin se preparó con todo para enfrentar la segunda jornada de competencias, consiguiendo una revitalizadora victoria por 34-32 ante Yacaré XV.

    Selknam estableció las diferencias desde el arranque del match. El primer try del partido llegó recién en el minuto 3 gracias al poderío ofensivo de Cristóbal Game para anotar los primeros cinco puntos. Matías Garafulic, en tanto no pudo sumar desde la banda de conversión.

    Si bien los paraguayos respondieron pronto con un penal para descontar, Alfonso Escobar en los 16′ aumentó la diferencia. Garafulic esta vez estuvo preciso y dejó el marcador 12-3 a favor de los locales.

    Cinco minutos más tarde el marcador de la cancha del Saint George’s College volvió a moverse. Escobar volvió a apoyar para los chilenos que en los 27′ no pudieron frenar a Matías Muniagurria quien anotó el primer ensayo para la visita tras una pérdida en la media cancha dejando el resultado parcial en 17-10.

    Y a dos minutos del cierre de la primera etapa, la combinación del try de Salvador Lues tras recibir un ruck y la conversión de Garafulic, el marcador registraba un 24-10 a favor de Selknam para poder encarar la segunda mitad del partido con algo más de calma.

    Sin embargo, esta ventaja se redujo en los primeros 20 minutos del complemento. El try de Valentino Marciali en los 55 junto a la conversión de Joaquín Lamas más el apoyo de Valentino Quattrochi dejó a los australes con una ventaja de solo dos puntos.

    La escuadra nacional siguió batallando contra el desgaste físico y terminó sufriendo más de la cuenta en los últimos diez minutos. De hecho, en los 64′ un penal a cargo de Paco Lamas dejó arriba a los guaraníes.

    Lucha hasta el final

    El cuerpo técnico de Yacaré y sus jugadores sabían que la ventaja era mínima, por lo que intentaron mover el balón con seguridad para dar el golpe final ante un Selknam que comenzaba a desesperarse.

    Y aquello ocurrió en los 71′. Manuel Rodario y Joaquín Lamas sumaron otros siete puntos para los visitantes que quedaron arriba por 24-32.

    A cinco del final, tras una gran jugada comandada por Rodrigo Fernández, la ovalada acabó en los brazos de Domingo Saavedra quien apoyó y permitió que Juan Cruz Reyes dejara el marcador 31-32, encendiendo la ilusión de los nacionales que luego, a través de un penal, consiguieron quedarse con la victoria por 34-32.

    Lee también:

    Más sobre:RugbySelknamSúper Rugby Américas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Israel cierra el paso de Rafah “hasta nueva orden” tras la ofensiva contra Irán

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Ofensiva de EEUU e Israel: OPE valora esfuerzo por “restablecer la seguridad nuclear” y condena ataques iraníes

    Grandes petroleras suspenden envíos vía Ormuz tras ataque a Irán

    Netanyahu afirma que “esta guerra conducirá a la paz” y llama a los iraníes a “derrocar al régimen”

    Lo más leído

    1.
    “Fue muy malo”: en Brasil no lo superan y apuntan al culpable de la derrota de Bahia frente a O’Higgins

    “Fue muy malo”: en Brasil no lo superan y apuntan al culpable de la derrota de Bahia frente a O’Higgins

    2.
    Fantasma Figueroa destroza a Paqui Meneghini de cara al Superclásico: “Era un editor de videos que se convirtió en técnico”

    Fantasma Figueroa destroza a Paqui Meneghini de cara al Superclásico: “Era un editor de videos que se convirtió en técnico”

    3.
    De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

    De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

    4.
    El difícil presente del hincha de O’Higgins en Brasil que trató de “mono” a los jugadores de Bahía

    El difícil presente del hincha de O’Higgins en Brasil que trató de “mono” a los jugadores de Bahía

    5.
    Repasa el triunfo de Deportes Concepción sobre Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Repasa el triunfo de Deportes Concepción sobre Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados
    Chile

    Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Ofensiva de EEUU e Israel: OPE valora esfuerzo por “restablecer la seguridad nuclear” y condena ataques iraníes

    Inauguran Teleférico II, Pío Nono-Plaza México: Estará en marcha blanca hasta mediados de marzo

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga
    Negocios

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    En vivo: Deportes Limache recibe al líder Huachipato por la quinta fecha de la Liga de Primera
    El Deportivo

    En vivo: Deportes Limache recibe al líder Huachipato por la quinta fecha de la Liga de Primera

    Fantasma Figueroa destroza a Paqui Meneghini de cara al Superclásico: “Era un editor de videos que se convirtió en técnico”

    El guiño de Deportes Limache a Pablo Chill-e: “Voy a poner a todos los niños de la pobla a cantar y jugar fútbol”

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC
    Tecnología

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Anna Sawai: el salto al estrellato de la actriz que será Yoko Ono en el cine

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    Israel cierra el paso de Rafah “hasta nueva orden” tras la ofensiva contra Irán
    Mundo

    Israel cierra el paso de Rafah “hasta nueva orden” tras la ofensiva contra Irán

    Grandes petroleras suspenden envíos vía Ormuz tras ataque a Irán

    Netanyahu afirma que “esta guerra conducirá a la paz” y llama a los iraníes a “derrocar al régimen”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago