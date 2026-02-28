SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Tras la lesión de Maravilla Martínez: Damián Pizarro recibe el alta y podría tener su debut con Racing

    El chileno se encuentra entrenando con el plantel y Gustavo Costas cuenta con él, sobre todo luego de la lesión de su estrella, además de otras sensibles bajas.

     

    Damián Pizarro le da una noticia positiva a Racing, en medio de un pésimo momento de la Academia. El cuadro de Avellaneda atraviesa por un complejo momento en lo deportivo, marcado por múltiples lesiones y bajas.

    En ese sentido, el chileno recibió el alta para jugar y podría ser alternativa para realizar su debut tras no haber sido citado en toda la temporada. El delantero fichó a principio de año, pero siquiera ha estado en el banco de suplentes. Primero, porque debió ponerse a punto físicamente. Después, tras sufrir una lesión muscular.

    El estreno de Pizarro podría concretarse el próximo martes 3 de marzo, cuando Racing visite a Atlético Tucumán, por la octava fecha del Torneo Apertura.

    Trabaja con el plantel

    Pizarro ya se encuentra entrenando a la par del resto del plantel, entregándole una noticia positiva a Gustavo Costas en medio de un momento complejo. Racing marcha en la novena posición de la Zona B, ubicándose fuera de los puestos de playoff.

    Por otra parte, su retorno se da tras la lesión de Adrián Martínez, goleador y figura de la Academia. Maravilla sufrió un esguince grado 2 en el tobillo y estará fuera, al menos, por un mes.

    El ariete se sumó a Valentín Carboni, delantero que llegó a préstamo del Inter de Milán y se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El atacante de 20 años llegó para agarrar continuidad, aunque con un estatus elevado. Su consideración era alta. Sin embargo, se lesionó y deberá ser intervenido quirúrgicamente. Además, ante Tucumán, tampoco estará el volante Matko Miljevic tras ser expulsado.

    Todo esto abre un abanico de posibilidades para que Pizarro tenga su debut con la camiseta de Racing. “Este viernes, ya sin Maravilla, entrenó a la par del resto de sus compañeros y podría tener su estreno el próximo martes”, consignó TyC Sports.

    Eso sí, es probable que sea desde el banco: “De todas maneras, el ex-Udinese difícilmente inicie como titular y espere su momento en el banco. Desde el arranque, el director técnico analiza las variantes. Durante los últimos días, probó con Santiago Solari como centrodelantero, puesto que el puntano ocupó frente a La Lepra mendocina. En su salida, estuvo un rato Adrián Fernández pero finalmente quedó Tomás Conechny, autor del gol que determinó la igualdad. En el banco estuvo Tomás Pérez, de la Reserva”, añadió el medio citado.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol argentinoTorneo AperturaLiga ArgentinaDamián PizarroRacing

