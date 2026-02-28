SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El difícil presente del hincha de O’Higgins en Brasil que trató de “mono” a los jugadores de Bahía

    La justicia brasileña determinó que el fanático celeste detenido en flagrancia continuará en prisión preventiva.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    El hincha chileno detenido en Brasil acusado de racismo, tras la heroica clasificación de O’Higgins en Copa Libertadores por lanzamientos penales, continuará detenido, específicamente en prisión preventiva. La justicia de Salvador de Bahía ratificó la medida cautelar del ciudadano nacional.

    El forofo, identificado como Francisco Javier Sepúlveda Vargas, de 27 años, seguirá detenido en el extranjero luego de que el tribunal resolviera convertir la aprehensión en flagrancia en una medida precautoria de presidio efectivo.

    El hincha fue identificado por los equipos de seguridad del estadio Arena Fonte Nova. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que fue sorprendido haciendo gestos de mono contra los jugadores de Bahía, durante el entretiempo. Posteriormente, fue detenido por la Policía Militar del Estado de Bahía, siendo apresado por el delito de racismo.

    El fanático celeste fue desalojado del recinto y trasladado a la comisaría 1ª Delegacia Territorial dos Barris. Después, quedó a disposición de la justicia y la Secretaría de la Seguridad Pública de Brasil determinó la medida cautelar tras la audiencia.

    Los hechos cometidos por el hincha nacional fueron ampliamente criticados. Bahía, en tanto, informó que realizará un seguimiento del proceso judicial. El forofo detenido arriesga una dura sanción tras un delito tipificado en la legislación brasileña bajo un estricto cuestionamiento contra la discriminación racial.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa LibertadoresBahíaBrasilO'HigginsRacismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    Inauguran Teleférico II, Pío Nono-Plaza México: Estará en marcha blanca hasta mediados de marzo

    Argentina eleva nivel de seguridad en el país a “alto” tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán

    Detienen a hombre de 73 años por femicidio íntimo frustrado en Hualpén

    Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para tratar los ataques contra Irán

    “Hasta donde sé”: Ministro de Asuntos Exteriores iraní afirma que Alí Jamenei está vivo

    Lo más leído

    1.
    “Fue muy malo”: en Brasil no lo superan y apuntan al culpable de la derrota de Bahia frente a O’Higgins

    “Fue muy malo”: en Brasil no lo superan y apuntan al culpable de la derrota de Bahia frente a O’Higgins

    2.
    Repasa el triunfo de Deportes Concepción sobre Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Repasa el triunfo de Deportes Concepción sobre Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    3.
    En vivo: Selknam y Yacaré XV buscan la primera victoria en el Súper Rugby Américas

    En vivo: Selknam y Yacaré XV buscan la primera victoria en el Súper Rugby Américas

    4.
    De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

    De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Leeds United vs. Manchester City en TV y streaming

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Hasta 35° este sábado: Avisan sobre altas temperaturas en Coquimbo, Valparaíso y la RM

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Villarreal en TV y streaming

    Inauguran Teleférico II, Pío Nono-Plaza México: Estará en marcha blanca hasta mediados de marzo
    Chile

    Inauguran Teleférico II, Pío Nono-Plaza México: Estará en marcha blanca hasta mediados de marzo

    Detienen a hombre de 73 años por femicidio íntimo frustrado en Hualpén

    PC critica ataques de EE.UU. e Israel en Irán y señalan que “puede ser límite en cuanto a la paz mundial”

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga
    Negocios

    Andes Iron presenta recurso de reclamación para impugnar rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga

    El Grito de Munch: más y mejores empleos

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo
    Tendencias

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    El díficil presente del hincha de O’Higgins en Brasil que trató de “mono” a los jugadores de Bahía
    El Deportivo

    El díficil presente del hincha de O’Higgins en Brasil que trató de “mono” a los jugadores de Bahía

    Leonardo Gil no olvida su triste adiós de Colo Colo: “Solo una persona me llamó”

    De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”
    Cultura y entretención

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Ocean Vuong y el arte de convertir el desamparo en una forma de alegría

    ¿Qué ha entendido Matteo Bocelli del humor chileno?: “Me es difícil entender con mi español”

    Argentina eleva nivel de seguridad en el país a “alto” tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán
    Mundo

    Argentina eleva nivel de seguridad en el país a “alto” tras ataques de EE.UU. e Israel en Irán

    Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para tratar los ataques contra Irán

    “Hasta donde sé”: Ministro de Asuntos Exteriores iraní afirma que Alí Jamenei está vivo

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras
    Paula

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago