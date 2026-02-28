El difícil presente del hincha de O’Higgins en Brasil que trató de “mono” a los jugadores de Bahía

El hincha chileno detenido en Brasil acusado de racismo, tras la heroica clasificación de O’Higgins en Copa Libertadores por lanzamientos penales, continuará detenido, específicamente en prisión preventiva. La justicia de Salvador de Bahía ratificó la medida cautelar del ciudadano nacional.

El forofo, identificado como Francisco Javier Sepúlveda Vargas, de 27 años, seguirá detenido en el extranjero luego de que el tribunal resolviera convertir la aprehensión en flagrancia en una medida precautoria de presidio efectivo.

El hincha fue identificado por los equipos de seguridad del estadio Arena Fonte Nova. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que fue sorprendido haciendo gestos de mono contra los jugadores de Bahía, durante el entretiempo. Posteriormente, fue detenido por la Policía Militar del Estado de Bahía, siendo apresado por el delito de racismo.

El fanático celeste fue desalojado del recinto y trasladado a la comisaría 1ª Delegacia Territorial dos Barris. Después, quedó a disposición de la justicia y la Secretaría de la Seguridad Pública de Brasil determinó la medida cautelar tras la audiencia.

Los hechos cometidos por el hincha nacional fueron ampliamente criticados. Bahía, en tanto, informó que realizará un seguimiento del proceso judicial. El forofo detenido arriesga una dura sanción tras un delito tipificado en la legislación brasileña bajo un estricto cuestionamiento contra la discriminación racial.