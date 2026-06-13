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    ¿La medida más llamativa del Mundial? Ecuador baja el precio de la cerveza para seguir al equipo de Sebastián Beccacece

    El presidente Daniel Noboa decretó la eliminación temporal del Impuesto a los Consumos Especiales para la cerveza y otras bebidas de baja graduación alcoholica.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿La medida más llamativa del Mundial? Ecuador baja el precio de la cerveza para seguir al equipo de Sebastián Beccacece. Foto: @latri

    Ecuador le baja el precio a la cerveza. El gobierno sorprendió y anunció una reducción temporal en el valor de las bebidas alcoholicas de bajo grado por el Mundial 2026. La medida fue decretada por el presidente Daniel Noboa, quien dispuso la eliminación transitoria del Impuesto a los Consumos Especiales.

    El anuncio fue explicado por el mandatario durante una actividad en la localidad de El Empalme, donde encabezó la entrega de obras viales. Noboa apareció vistiendo la camiseta de la selección ecuatoriana, que este domingo iniciará su participación en la Copa del Mundo frente a Costa de Marfil.

    Ecuador integra el Grupo E de la competición también junto Alemania y Curazao. Durante su intervención, Noboa justificó la medida por el impacto que genera el torneo en la vida cotidiana de los ecuatorianos. “En la cabeza de todo el mundo ya está el fútbol más que en cualquier cosa y es normal. Este es un país futbolero, este es un país que le gusta estar con amigos, con familiares, viendo los partidos”, señaló el presidente.

    Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: @danielnoboaok

    “Nosotros vamos de parte del gobierno a dar también un apoyo extra durante el Mundial”, afirmó.

    La exención temporal del ICE no solo alcanza a la cerveza, sino también a otras bebidas alcohólicas como el vino. El anuncio se produjo además en la antesala de un viaje oficial de Noboa a Estados Unidos. El presidente de Ecuador tiene previsto permanecer en ese país entre este jueves y el próximo lunes.

    En su mensaje, el presidente también expresó confianza en el rendimiento del equipo que dirige Sebastián Beccacece durante el certamen planetario. “Cada uno de ustedes va a poder disfrutar de un Mundial de la mejor forma, con un equipo excepcional como el que tenemos, el cual va a llegar muy lejos”, sostuvo.

    La medida convierte a Ecuador en uno de los países que han adoptado acciones especiales vinculadas al Mundial. Por ejemplo, en Cabo Verde se decretó feriado para el duelo ante España.

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    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalEcuadorSelección de EcuadorDaniel NoboaSebastián BeccaceceCopa del MundoNorteamérica 2026

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