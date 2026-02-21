Selknam sufre una dura caída ante Tarucas en el comienzo de la temporada del Súper Rugby Américas

Un duro tropiezo tuvo este viernes Selknam en su estreno en la temporada 2026 del Súper Rugby Américas. En un difícil duelo, cayó por 41-13 ante Tarucas, en Argentina.

El resultado parece categórico. No obstante, el comienzo de los dirigidos por Jake Mangin fue dominante. Los locales cometieron reiterados penales para intentar frenar los avances chilenos. Tomás Salas abrió la cuenta de penal a los 12 minutos para Selknam.

Sin embargo, Tarucas reaccionó con el penal de Ignacio Cerruti y el try de Ignacio Marquieguez, para irse en ventaja de 8-3 al descanso.

Foto: Súper Rugby Américas DANIEL GOLLAN

En la segunda parte, con buenas actuaciones del mencionado Cerruti, además de Thiago Sbrocco y Tomás Vanni, Tarucas aprovechó el agotamiento de Selknam para configurar un imponente 41-13 en el marcador.

Cabe destacar que este duelo marca el inicio del Súper Rugby Américas 2026. El próximo duelo de la franquicia chilena será de local contra Yacare XV, el sábado 28 de febrero.