Nueva casa, refuerzos y otra franquicia en competencia: los detalles de la temporada de Selknam en el Súper Rugby Américas. Foto: @selknam.rugby

Selknam llega al Súper Rugby Américas con un plantel reconfigurado, una pretemporada extendida y cambio de sede. La escuadra nacional fijó el Saint George’s College como su recinto para ejercer la localía, debido a las remodelaciones que se están llevando a cabo en el CARR de La Reina. Claro que el curso competitivo arranca como visita. Este viernes enfrentan a Tarucas en Argentina.

En esta ocasión, la franquicia comenzó sus trabajos de pretemporada el 7 de enero. En ese mes tuvieron una etapa en la Quinta Región, utilizando como base la Academia Politécnica Naval, en Viña del Mar. En ese período, el foco estuvo puesto en el acondicionamiento físico, con sesiones en distintos puntos de la zona, incluidas las dunas de Concón. Ya en febrero, el equipo retornó a Santiago para entrar en la fase más específica de preparación.

Las metas de Selknam apuntan al crecimiento de la disciplina, más allá del equipo en particular. Así lo explica el entrenador Jake Mangin, quien reconoce que la meta es poner jugadores en la selección. “Tenemos dos objetivos para esta temporada. El primero es preparar jugadores para que puedan transformarse en Cóndores, además de seguir desarrollando los Cóndores que ya tenemos. El segundo es ganar el torneo. El año pasado llegamos a semifinales y queremos dar un paso más”, señaló.

De cara a la competencia, el Súper Rugby América suma una octava franquicia: Capibaras XV. El equipo transandino, representante de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, será el octavo de la competencia. Los cuatro primeros de la tabla en la fase regular clasificaran a la ronda de eliminación, donde se disputan las semifinales y la final.

Cambios en el equipo

El mercado de pases dejó múltiples cambios en el plantel. Apostaron por una combinación de regreso de jugadores con experiencia internacional, refuerzos argentinos y la incorporación de una base relevante de rugbistas jóvenes.

En ese contexto se explica el retorno de Rodrigo Fernández, quien vuelve a Selknam luego de dos años en el extranjero, tras haber cerrado su último ciclo en 2023, previo al Mundial de Francia. Junto a él aparece Lucas Berti, quien tendrá su primera experiencia en la franquicia. El equipo también refuerza su proyección a mediano plazo con la llegada de jugadores Sub 20. Casos como los de Max Kennedy, Cristóbal Soto o Max Schlesinger se inscriben en esa línea.

En paralelo, la incorporación de forwards con experiencia en el rugby argentino, como Nicolás Triviño, Alan Pedrol y Santiago Montagner, apunta a darle mayor profundidad a la escuadra en una temporada que tendrá más partidos que la anterior.

Selknam también enfrenta una salida numerosa de jugadores respecto del plantel anterior. No continúan Baltazar Canepa, Nahuel Debiassi, Simón Donoso, Andrés Kuzmanic, Lucca Marchini, Martín Pizarro, Ignacio Arias, Martín Dumay, Raimundo Maurel ni Diego Warnken. La nómina refleja un recambio profundo, que obliga al cuerpo técnico a reconstruir sociedades dentro del campo.

En ese contexto, dos nombres marcan hitos personales: Alfonso Escobar y Salvador Lues alcanzan los 50 partidos con la camiseta de Selknam, convirtiéndose en referentes de continuidad dentro de un plantel que cambia de forma significativa. Además, la nómina del debut contempla el estreno de Santiago Montagner en la franquicia y abre la puerta para los primeros minutos oficiales de Alan Pedrol y Lucas Berti.

Las voces previo al debut

Desde el cuerpo técnico, el proceso de integración de jugadores jóvenes es uno de los ejes del año. Mangin, que asumió la conducción del equipo en 2024 y vive su tercer año al mando, apunta a la competencia interna como uno de los factores centrales del arranque de temporada. “El equipo está uniéndose bien. Tenemos un plantel grande, así que es importante gestionar el desarrollo de cada uno, que tengan su tiempo, pero los jugadores que van a jugar los primeros dos partidos están levantando la mano. Hay mucha competencia y ahora es tiempo de armar las combinaciones. Los chicos están con muchas ganas, se nota que quieren jugar”, explicó.

El técnico también definió el perfil de juego que buscará Selknam en esta edición del torneo. “Queremos jugar un rugby emocionante (...) Tenemos jugadores como Lucas Berti, que jugará por primera vez para Selknam, y Yoyo Fernández, que regresó de Italia. Será bueno poder ver esos jugadores listos para jugar. También tenemos jóvenes que se suman al plantel; jugadores como Max Schlesinger, de 18 años, compitiendo por un lugar. Tengo muchas ganas de ver cómo se expresa en el campo de juego”.

En la vereda de en frente, el coach de Tarucas, Álvaro Galindo, anticipó el duelo ante Selknam. “Es un equipo con identidad muy clara, porque la base está compuesta por jugadores y personal de Chile. No jugaron amistosos en la pretemporada, así que no tenemos demasiadas referencias. Seguramente mantendrán su ideología, pero habrá que ver qué proponen en este primer partido”, comentó.

“Creo que se va a definir en los minutos finales. Al ser el primer partido, el equipo que llegue con más resto físico y mental va a sacar la diferencia”, añadió.