    El camino de los Cóndores: Chile conoce su fixture para el Mundial de Rugby 2027

    La selección chilena tuvo un complejo sorteo y se medirá ante Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong. El equipo dirigido por Pablo Lemoine buscará la primera victoria de su historia en un certamen planetario.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Los Cóndoers conocieron su camino para el Mundial de Rugby. Photosport

    Los Cóndores ya conocen el camino que deberán recorrer en el Mundial de Rugby. La selección chilena tuvo un complejo sorteo y se medirá en el Grupo A con el anfitrión Australia, la potencia Nueva Zelanda y el debutante Hong Kong.

    El conjunto nacional, en su segunda participación consecutiva en la cita planetaria, buscará el primer triunfo de su historia en el certamen. La Copa del Mundo se disputará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027.

    Los Cóndores jugarán un día después del partido inaugural entre Australia y Hong Kong. Iniciarán su fixture ante la potencia Nueva Zelanda, el país con más tradición en la disciplina. Será un histórico estreno ante los All Blacks en Perth, el sábado 2 de octubre, a las 13.15 horas (horario local).

    El conjunto oceánico es el segundo máximo campeón de la historia, con tres Mundiales (1987, 2011 y 2015). Actualmente, marcha en la segunda ubicación del ranking de World Rugby solo por detrás de Sudáfrica, precisamente el país que más veces se coronó (1995, 2007, 2019 y 2023) y actual monarca, venciendo a los All Blacks en la final.

    Dos potencias y un debutante

    El segundo desafío de los Cóndores será ante Hong Kong en Townsville, el sábado 9 de octubre, a las 20:15 horas (horario local). El enfrentamiento ante el campeón asiático, que tendrán la primera participación de su historia en una Copa del Mundo, será la gran oportunidad para que Chile consiga su primera victoria en certámenes planetarios.

    De hecho, el único antecedente es favorable para la selección chilena, que se impuso 22-17, en un test match en julio de 2024. Actualmente, Hong Kong se ubica en la vigesimotercera posición del ranking, siendo uno de los peores clasificados de los presentes en el torneo. Están solo por sobre Zimbabue y Canadá.

    Finalmente, los Cóndores se medirán con el anfitrión y también potencia Australia. El encuentro se jugará en Brisbane, el sábado 16 de octubre, a las 15:10 horas (horario local).

    Los Wallabies serán otro gran desafío e histórico enfrentamiento. Es el tercer país en cuanto a cantidad de títulos, con dos coronas (1991 y 1999). También cuenta con una extensa tradición, además del factor de la localía.

    El fixture de los Cóndores

    Nueva Zelanda vs. Chile

    • Sábado 2 octubre
    • 13:15 hrs de Australia
    • Perth Stadium
    • Perth

    Chile vs. Hong Kong China

    • Sábado 9 de octubre
    • 20:15 hrs
    • North Queensland Stadium
    • Townsville

    Australia vs. Chile

    • Sábado 16 octubre
    • 15:10 hrs
    • Brisbane Stadium
    • Brisbane
    Más sobre:RugbyPolideportivoMundial de RugbyAustralia 2027CóndoresLos CóndoresSelección Chilena de RugbyAustraliaNueva ZelandaHong KongPablo Lemoine

