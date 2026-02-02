El camino de los Cóndores: Chile conoce su fixture para el Mundial de Rugby 2027

Los Cóndores ya conocen el camino que deberán recorrer en el Mundial de Rugby. La selección chilena tuvo un complejo sorteo y se medirá en el Grupo A con el anfitrión Australia, la potencia Nueva Zelanda y el debutante Hong Kong.

El conjunto nacional, en su segunda participación consecutiva en la cita planetaria, buscará el primer triunfo de su historia en el certamen. La Copa del Mundo se disputará entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre de 2027.

Los Cóndores jugarán un día después del partido inaugural entre Australia y Hong Kong. Iniciarán su fixture ante la potencia Nueva Zelanda, el país con más tradición en la disciplina. Será un histórico estreno ante los All Blacks en Perth, el sábado 2 de octubre, a las 13.15 horas (horario local).

El conjunto oceánico es el segundo máximo campeón de la historia, con tres Mundiales (1987, 2011 y 2015). Actualmente, marcha en la segunda ubicación del ranking de World Rugby solo por detrás de Sudáfrica, precisamente el país que más veces se coronó (1995, 2007, 2019 y 2023) y actual monarca, venciendo a los All Blacks en la final.

Dos potencias y un debutante

El segundo desafío de los Cóndores será ante Hong Kong en Townsville, el sábado 9 de octubre, a las 20:15 horas (horario local). El enfrentamiento ante el campeón asiático, que tendrán la primera participación de su historia en una Copa del Mundo, será la gran oportunidad para que Chile consiga su primera victoria en certámenes planetarios.

De hecho, el único antecedente es favorable para la selección chilena, que se impuso 22-17, en un test match en julio de 2024. Actualmente, Hong Kong se ubica en la vigesimotercera posición del ranking, siendo uno de los peores clasificados de los presentes en el torneo. Están solo por sobre Zimbabue y Canadá.

Finalmente, los Cóndores se medirán con el anfitrión y también potencia Australia. El encuentro se jugará en Brisbane, el sábado 16 de octubre, a las 15:10 horas (horario local).

Los Wallabies serán otro gran desafío e histórico enfrentamiento. Es el tercer país en cuanto a cantidad de títulos, con dos coronas (1991 y 1999). También cuenta con una extensa tradición, además del factor de la localía.

El fixture de los Cóndores

Nueva Zelanda vs. Chile

Sábado 2 octubre

13:15 hrs de Australia

Perth Stadium

Perth

Chile vs. Hong Kong China

Sábado 9 de octubre

20:15 hrs

North Queensland Stadium

Townsville

Australia vs. Chile